Jannik Sinner se retira del Abierto de China por una rebelde lesión de rodilla

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ARCHIVO - Jannik Sinner reacciona tras vencer a Alexander Zverev en la final masculina de Wimbledon, el domingo 12 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Sinner, número uno del ranking, no ha jugado desde que venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Se bajó del Abierto de Estados Unidos por una lesión en la rodilla derecha.

El italiano se retiró oficialmente del Abierto de China el viernes, torneo que comienza el miércoles en Beijing.

“Lamento mucho anunciar que no podré jugar en Beijing este año. Mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera y todavía no estoy listo para competir, pero haré todo lo posible para estar en la cancha tan pronto como pueda", dijo Sinner en un video en las redes sociales.

“Estoy muy decepcionado de no poder defenderlo (el título) este año, pero estoy muy contento de volver el próximo año. Les deseo a todos un muy buen torneo y los veré muy pronto de nuevo en la cancha”, añadió.

Sinner no indicó cuándo podría volver al circuito. Hay un torneo Masters 1000 en Shanghái que comienza el 7 de octubre y un ATP 500 en Viena, que arranca el 26 de octubre.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP

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