americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jannik Sinner se retira del Abierto de China por una rebelde lesión de rodilla

MILÁN (AP) — Jannik Sinner no podrá defender su título del Abierto de China, lo que retrasa aún más su regreso tras una lesión, ya que afirma que su rodilla todavía no está del todo lista.

ARCHIVO - Jannik Sinner reacciona tras vencer a Alexander Zverev en la final masculina de Wimbledon, el domingo 12 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
ARCHIVO - Jannik Sinner reacciona tras vencer a Alexander Zverev en la final masculina de Wimbledon, el domingo 12 de julio de 2025, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Sinner, número uno del ranking, no ha jugado desde que venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon. Se bajó del Abierto de Estados Unidos por una lesión en la rodilla derecha.

El italiano se retiró oficialmente del Abierto de China el viernes, torneo que comienza el miércoles en Beijing.

“Lamento mucho anunciar que no podré jugar en Beijing este año. Mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera y todavía no estoy listo para competir, pero haré todo lo posible para estar en la cancha tan pronto como pueda", dijo Sinner en un video en las redes sociales.

“Estoy muy decepcionado de no poder defenderlo (el título) este año, pero estoy muy contento de volver el próximo año. Les deseo a todos un muy buen torneo y los veré muy pronto de nuevo en la cancha”, añadió.

Sinner no indicó cuándo podría volver al circuito. Hay un torneo Masters 1000 en Shanghái que comienza el 7 de octubre y un ATP 500 en Viena, que arranca el 26 de octubre.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter