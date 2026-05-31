James Wood y Luis García Jr. conectan jonrón y Nacionales vencen 4-2 a Padres

James Wood celebra con su compañero de los Nacionales Nasim Núñez tras ganar el juego ante los Padres de San Diego el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

El venezolano Keibert Ruiz puso out a tres jugadores de los Padres que intentaron robar una base. Los tres outs pusieron fin a entradas, y dos se produjeron en lanzamientos de ponche.

Littell (5-4) permitió tres sencillos y una base por bolas en las primeras seis entradas antes de meterse en problemas en la séptima.

García conectó su quinto jonrón abriendo la cuarta entrada —un batazo de línea al jardín derecho en un lanzamiento 3-0 de Griffin Canning (0-4)— para darle la ventaja a los Nacionales.

Ruiz pegó un sencillo con un out y Wood lo siguió con su 16º jonrón —un batazo de línea de 417 pies al jardín derecho-central— para poner el 3-0 en la quinta.

Xander Bogaerts recibió base por bolas y Jackson Merrill conectó un sencillo para abrir. Ty France pegó un doble impulsor para sacar a Littell del juego.

El cubano Orlando Ribalta permitió un elevado de sacrificio de Nick Castellanos, pero el dominicano Miguel Andujar se ponchó mirando y Ruiz puso out a Song cuando intentaba robar para terminar la entrada y mantener el 3-2.

El dominicano José Tena recibió base por bolas antes de un sencillo del venezolano Jorbit Vivas para abrir la séptima contra Jeremiah Estrada. El cubano Adrian Morejon entró con un out y retiró a Wood con un out forzado, pero el venezolano Andrés Chaparro conectó un doble como bateador emergente para poner el 4-2.

Clayton Beeter relevó a Ribalta y permitió el sencillo de Merrill con un out en la novena antes de concretar su cuarto salvamento en seis oportunidades.

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FUENTE: AP