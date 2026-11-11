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James Harden anota 32 puntos, su máximo número de la campaña, y Cavaliers vencen a Knicks 115-107

NUEVA YORK (AP) — James Harden anotó 32 puntos, su máximo aporte de la temporada y más del doble de su promedio durante un difícil inicio de la campaña por los Cavaliers de Cleveland, que vencieron el miércoles 115-107 a los Knicks de Nueva York.

James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, festeja luego de atinar un triple ante los Knicks de Nueva York, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, festeja luego de atinar un triple ante los Knicks de Nueva York, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Donovan Mitchell sumó 23 unidades también por los Cavs en su primera visita al Madison Square Garden desde las finales de la Conferencia Este, cuando los Knicks borraron un déficit de 22 puntos en el cuarto periodo del primer partido para ganar en tiempo extra.

Luego se llevaron el segundo enuentro rumbo a una barrida en cuatro partidos.

Esta vez, los Cavaliers fueron mejores en el cierre. Harden encestó un triple para tomar la ventaja y romper el empate 101-101 con 4:21 minutos por jugar.

El astro, tres veces campeón anotador de la NBA, llegaba promediando 15,3 puntos en la temporada y atinando apenas el 36,4% de sus disparos campo.

Jalen Brunson anotó 27 unidades por los Knicks, a quienes se les cortó una racha de cuatro victorias. El dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 21 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, e igualó el récord de la franquicia, de Willis Reed, con su 11º doble-doble consecutivo para comenzar una temporada.

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