Jamal Musiala anota en la Champions con Bayern Múnich semanas tras convulsiones

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El jugador del Bayern Jamal Musiala celebra tras anotar el primer gol durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el Bayern Múnich y el Bodø/Glimt en Múnich, Alemania, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Lennart Preiss) AP

Musiala anotó el gol de apertura para el Bayern Múnich ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones el jueves, al reaccionar con rapidez para aprovechar un pase desviado de Harry Kane y mandar el balón a la red en el minuto 47.

Mientras se alejaba para celebrar con su compañero Aleksandar Pavlovic, Musiala pareció mirar hacia las gradas mientras señalaba repetidamente el costado de su cabeza.

El mediapunta ofensivo estrella del Bayern estaba aprovechando al máximo su primera titularidad desde que se desplomó en el campo en dos partidos de pretemporada consecutivos. Esa fue la primera señal pública de una afección neurológica que él y el club conocían desde, al menos, la temporada pasada.

Musiala publicó en redes sociales que le habían diagnosticado “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica”, pero que la condición no representaba un riesgo para su salud y que tenía la intención de seguir jugando como antes.

Aun así, estuvo fuera del equipo del Bayern durante tres partidos mientras se adaptaba a lo que el entrenador Vincent Kompany describió como un aumento de su medicación, y al impacto de que su condición quedara expuesta de manera tan pública. Musiala regresó al campo cuando ingresó desde el banquillo en el empate 0-0 del sábado con el Schalke en la Bundesliga.

El gol de Musiala ante el Bodø/Glimt fue el primero que marca en un partido oficial desde que anotó en la victoria 7-1 de Alemania sobre Curazao en el Mundial en junio.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP