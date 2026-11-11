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Jamal Murray y Nikola Jokic conducen a Nuggets a triunfo 123-118 sobre Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU (AP) — Jamal Murray anotó 17 de sus 30 puntos en el cuarto periodo, Nikola Jokic sumó 27 unidades, 11 rebotes y ocho asistencias, y los Nuggets de Denver resistieron apenas para imponerse el miércoles 123-118 sobre los Grizzlies de Memphis.

Nikola Jokic, pívot serbio de los Nuggets de Denver, atrapa un rebote en el encuentro del miércoles 11 de noviembre de 2026 ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Brandon Dill)
Nikola Jokic, pívot serbio de los Nuggets de Denver, atrapa un rebote en el encuentro del miércoles 11 de noviembre de 2026 ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Brandon Dill) AP

Cameron Johnson terminó con 23 puntos por los Nuggets, incluido un triple tras un pase de Jokic con 1:01 minutos por jugar, que puso a Denver arriba por 120-113. Murray también repartió ocho asistencias.

El novato de Memphis Cameron Boozer falló un triple que habría empatado el partido con 6,9 segundos restantes.

Ty Jerome anotó 22 puntos —11 en el cuarto periodo— y Jaylen Wells también aportó 22 a la cuenta de los Grizzlies, que han perdido cuatro de cinco encuentros después de ganar sus primeros seis. Memphis cayó a 2-4 en casa.

Denver ha ganado cinco de siete.

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FUENTE: AP

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