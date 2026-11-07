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Jalen Johnson anota 30 en su regreso, Hawks remontan en el 4to y vencen 124-121 a Nets

ATLANTA (AP) — Nickeil Alexander-Walker convirtió dos tiros libres cuando quedaban 1:26 minutos para darle a Atlanta su primera ventaja, y los Hawks se recuperaron de un déficit temprano para vencer el sábado 124-121 a los Nets de Brooklyn.

CJ McCollum, base de los Hawks de Atlanta, avanza hacia la cesta frente a Noah Clowney, de los Nets de Brooklyn, el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)
CJ McCollum, base de los Hawks de Atlanta, avanza hacia la cesta frente a Noah Clowney, de los Nets de Brooklyn, el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Jalen Johnson lideró a Atlanta con 30 puntos en su regreso tras perderse tres partidos por un esguince en el tobillo izquierdo. Alexander-Walker y Aaron Wiggins aportaron 20 cada uno por los Hawks, que llegaron a estar abajo por 17 puntos en el primer cuarto pero consiguieron su cuarta victoria consecutiva.

Los Nets vieron frustrado su intento de lograr triunfos consecutivos por primera vez en esta temporada. Atlanta superó a Brooklyn 36-26 en el último periodo.

Michael Porter Jr. anotó 25 puntos y Nolan Traore sumó 19, su máxima cantidad en la temporada. Julius Randle anotó también 19 por Brooklyn.

Danny Wolf encestó un triple cuando quedaban 1,5 segundos para recortar la ventaja de Atlanta a dos puntos. Los Hawks pidieron un tiempo muerto y Onyeka Okongwu, quien terminó con 16 puntos, aseguró el triunfo al encestar uno de dos tiros libres.

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FUENTE: AP

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