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Jake McCarthy pega jonrón de 2 carreras e impulsa 4 en triunfo 8-3 de Rockies sobre Gigantes

DENVER (AP) — Jake McCarthy conectó un jonrón de dos carreras y dos sencillos productores de carrera, Kyle Karros también pegó un jonrón y los Rockies de Colorado sumaron 14 hits en una victoria el sábado por la noche por 8-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, conecta un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Gigantes de San Francisco, Adrian Houser, en la cuarta entrada de un partido de béisbol el sábado 30 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, conecta un jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Gigantes de San Francisco, Adrian Houser, en la cuarta entrada de un partido de béisbol el sábado 30 de mayo de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

McCarthy disparó un jonrón al jardín central en la cuarta entrada y conectó sencillos en la quinta y la séptima. El veloz jardinero también se robó una base y anotó tres carreras. Karros pegó un jonrón como bateador emergente en la séptima.

Ryan Feltner (2-1) lanzó seis entradas por los Rockies y permitió cuatro hits en su primer juego de regreso desde que fue colocado en la lista de lesionados el 24 de abril debido a una inflamación del nervio cubital derecho. Realizó 63 lanzamientos, 41 de ellos strikes.

Adrian Houser (2-5) trabajó 3 2/3 entradas por los Gigantes. Permitió ocho hits y cuatro carreras limpias.

El boricua Willi Castro conectó un sencillo impulsor en la primera entrada para abrir el marcador. Thompson recibió un pelotazo con las bases llenas, y Hunter Goodman anotó para poner el juego 2-0. TJ Rumfield aportó un sencillo impulsor en la séptima.

Drew Gilbert conectó un jonrón de dos carreras en la octava por los Gigantes. Jung Hoo Lee pegó un triple con dos outs en la novena y anotó con el sencillo de Matt Chapman. ___

FUENTE: AP

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