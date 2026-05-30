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Jake Mangum pega jonrón e impulsa 2 carreras y Piratas resisten para superar 10-9 a Mellizos

PITTSBURGH (AP) — Jake Mangum se fue de 4-3 con su primer jonrón de la temporada y un sencillo que remolcó la carrera de la ventaja por los Piratas de Pittsburgh, quienes dilapidaron una delantera de seis anotaciones antes de superar 10-9 a los Mellizos de Minnesota.

Jake Mangum, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo remolcador ante los Mellizos de Minnesota el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Tom E. Puskar)
Jake Mangum, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo remolcador ante los Mellizos de Minnesota el sábado 30 de mayo de 2026 (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Mangum conectó un cuadrangular ante Bailey Ober (6-3) en la segunda entrada, el cuarto jonrón de su carrera. En la quinta, le bateó a Ober una línea de sencillo que remolcó a Konnor Griffin y ayudó a los Piratas a estabilizarse después de que los Mellizos borraron un enorme déficit temprano.

Asimismo, Mangum contribuyó a la defensiva, al internarse en el hueco entre el jardín izquierdo y el central para robarle al venezolano Orlando Arcia un extrabase en la novena, con la carrera del empate en primera.

El dominicano Gregory Soto consiguió los últimos cuatro outs para su séptimo salvamento. Su compatriota Yohan Ramírez (3-2) se acreditó la victoria como relevista después de que el abridor Mitch Keller no pudo sostener una ventaja temprana de 7-1.

El también quisqueyano Oneil Cruz conectó su 13er jonrón de la temporada y el segundo en días consecutivos. Los Piratas ganaron por quinta vez en siete juegos.

Spencer Horwitz sumó dos hits por Pittsburgh, incluido un jonrón en el inicio de la parte baja de la primera entrada.

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