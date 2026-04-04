americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jaime Jáquez Jr. del Heat viaja a Phoenix para ver a su hermana Gabriela en final colegial

MIAMI (AP) — Jaime Jaquez Jr. empezó a hacer planes para esto hace varios días. Si UCLA llegaba a la final del Torneo de la NCAA femenino, tenía que estar allí, por un par de razones.

Gabriela Jáquez, de UCLA, practica un disparo el sábado 4 de abril de 2026 en Phoenix (AP Foto/John Locher)
Gabriela Jáquez, de UCLA, practica un disparo el sábado 4 de abril de 2026 en Phoenix (AP Foto/John Locher) AP

Primera, es un Bruin.

Segunda y mucho más importante, su hermana Gabriela también juega al basquetbol y estará en la cancha en Phoenix este domingo.

Parece que los dioses del baloncesto están favoreciendo estos días a la familia Jáquez, de raíces mexicanas. Jaime anotó 32 puntos, su máximo número de la temporada, y Miami venció el sábado a los Wizards de Washington.

Luego salió disparado hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para tomar un vuelo comercial a Phoenix, donde UCLA jugará contra South Carolina el domingo por el título nacional.

“Va a ser algo épico”, comentó Jaime Jaquez en la transmisión del Heat. “Estoy muy feliz por mi hermana y su equipo. Están jugando con muchísima garra como un grupo de veteranas que han estado allí durante mucho tiempo, así que éste es su momento y sólo voy a ir a apoyar”.

Gabriela Jaquez es bien conocida por el Heat después de hacer varias visitas a Miami para ver a su hermano durante los últimos tres años y de pasar algo de tiempo en la cancha de prácticas del equipo. Anotó 10 puntos en la victoria de UCLA por 51-44 sobre Texas en las semifinales nacionales el viernes por la noche, un resultado que aceleró al máximo los planes de viaje de su hermano.

UCLA nunca ha ganado un título nacional femenino en la era de la NCAA.

“Seguimos diciendo que el trabajo no ha terminado”, expresó Gabriela Jaquez. “Todavía nos queda un partido más por ganar”.

Gabriela ocupa el tercer lugar en puntos para las Bruins (13,3 por partido) y ha acumulado la segunda mayor cantidad de minutos del equipo. El domingo, disputará su partido número 145; UCLA tiene marca de 123-21 cuando Jáquez juega, incluido 36-1 esta temporada.

“Gabs dejó muy claro algo. Creo que cuando tenía 8 años, escribió en un papel que algún día iba a ir a UCLA”, dijo el sábado la entrenadora Cori Close. “Ha jugado con ese tipo de gratitud y pasión durante los cuatro años”.

Hay un interés evidente por South Carolina en el vestuario del Heat. Lla estrella de la WNBA A'ja Wilson, novia desde hace mucho tiempo del pívot del Heat Bam Adebayo, fue alumna de las Gamecocks.

Pero el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, estaría perfectamente bien si UCLA se lleva la victoria el domingo, dada su admiración por Close.

Ella pasó algo de tiempo con el Heat cuando el equipo estuvo en Los Ángeles a principios de esta temporada.

“Vino a nuestro entrenamiento y es impresionante”, señaló Spoelstra. “Ya sabes, hemos intercambiado mensajes de texto y llamadas a lo largo de los años. Tenemos círculos de entrenadores similares en los que compartimos ideas entre nosotros, pero ella es una constructora de cultura extraordinaria —cosas que creo que tienen un impacto real. Por eso le he pedido su opinión a lo largo de los años”.

El Heat tenía programado un día libre el domingo, así que Jaime Jáquez solo tuvo que encontrar vuelos que se ajustaran a su agenda. Se espera que esté con Miami el martes, cuando juegue en Toronto.

“Este es su último año, así que qué mejor manera de despedirse que jugando un partido por el campeonato nacional, y aún mejor si ganan”, dijo Jaime Jaquez. “Así que vamos a mostrar todo el cariño y el apoyo. Heat Nation, por favor, apoyen a las Bruins. Vamos a necesitarlos”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter