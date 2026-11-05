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Jaguars aplastan por 33-10 a unos mermados Ravens para su 5ta victoria en 6 juegos

BALTIMORE (AP) — Trevor Lawrence lanzó para 242 yardas y un touchdown, y los Jaguars de Jacksonville tuvieron pocos problemas tras vencer la noche del jueves por 33-10 a Joe Fagnano y los Ravens de Baltimore.

El corredor de los Jaguars de Jacksonville, Chris Rodriguez Jr. (24), anota un touchdown ante los Ravens de Baltimore durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Baltimore, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
El corredor de los Jaguars de Jacksonville, Chris Rodriguez Jr. (24), anota un touchdown ante los Ravens de Baltimore durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Baltimore, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Fagnano hizo su primera apertura como profesional debido a las lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley, y el novato de 25 años lanzó para apenas 60 yardas. Baltimore (4-5) ha perdido cuatro seguidos. Con sus dos principales quarterbacks en la lista de lesionados, los Ravens ahora esperan la llegada de Jacoby Brissett mientras intentan evitar que su temporada se desmorone por completo.

Jacksonville (6-2) no necesitó hacer nada extraordinario para vencer a un Baltimore muy mermado. Los Jaguars, en su mayoría, cuidaron el balón en una noche lluviosa y evitaron riesgos extremos. Los Jags han ganado cinco de sus últimos seis para tomar el control de la AFC Sur, donde tienen una ventaja de 3 1/2 juegos.

Fagnano completó 10 de 18 pases con dos intercepciones en la segunda mitad.

Hill terminó con 85 yardas en nueve acarreos, cortando la racha de 24 partidos de Jacksonville sin permitir un corredor de 75 yardas.

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FUENTE: AP

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