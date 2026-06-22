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Jaguar negro en Río de Janeiro olfatea triunfo de Brasil ante Escocia en el Grupo C del Mundial

RÍO DE JANEIRO (AP) — Ha llegado un nuevo oráculo animal a la Copa del Mundo y es del tipo al que pocos se atreverían a desafiar incluso si su pronóstico resulta equivocado.

Una jaguar negra llamada Poty hizo su elección en el BioParque de Río de Janeiro para el muy esperado choque del Grupo C del Mundial entre Brasil y Escocia, previsto para realizarse el miércoles en Miami.

Residentes y aficionados al fútbol observaron atentamente el lunes mientras Poty participaba en un relajado evento de pronóstico, en el que la colocaron frente a dos cajas de que representaban a los dos rivales.

La jaguar olfateó ambas opciones antes de elegir con seguridad la caja de Brasil. Sin embargo, volvió brevemente para inspeccionar la opción de Escocia, un momento que, según los expertos en Poty, no debería pasarse por alto.

“Tal vez esto pronostique un partido difícil para nosotros", especuló el biólogo del BioParque Caio de Souza Silva. "Puede que sea una victoria, pero también podría ser un encuentro más complicado. Ojalá no recibamos un gol, pero puede sugerir un juego más físico para Brasil”.

Brasil comparte el liderato del Grupo C con Marruecos, con 4 puntos cada uno, pero está adelante por diferencia de goles. Escocia tiene tres puntos y podría avanzar independientemente del resultado. El rival de Marruecos será Haití, que aún no ha sumado puntos.

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