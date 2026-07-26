Jacoby Brissett acepta contrato revisado de 1 año con Cardinals y sería titular en la semana 1

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El QB de los Cardenales de Arizona, Jacoby Brissett (7), habla con Carson Beck (izquierda), durante la práctica del campamento de entrenamiento de la NFL, el jueves 23 de julio de 2026, en Glendale, Arizona. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Brissett, de 33 años, no estaba conforme con su contrato anterior, que incluía apenas 1,5 millones de dólares en dinero garantizado para la próxima temporada. Según se informó, su nuevo acuerdo está valorado en 15,5 millones de dólares.

Brissett fue el titular del equipo en los últimos 12 partidos del año pasado después de que Kyler Murray sufriera una lesión en el pie que puso fin a su temporada. A nivel individual le fue bien, con 3.366 yardas por pase, 23 touchdowns y ocho intercepciones, pero los Cardinals tuvieron marca de 1-11 en esos encuentros.

LaFleur confirmó que el acuerdo de Brissett quedó cerrado antes de la práctica del domingo y señaló que el veterano comenzará a trabajar pronto con los titulares. Las otras principales opciones del equipo en la posición de quarterback son el veterano Gardner Minshew y el novato Carson Beck.

Los Cardinals abren la pretemporada el 6 de agosto contra los Panthers de Carolina en el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio.

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FUENTE: AP