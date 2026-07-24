Jacob Lopez domina con 1 hit en 5 entradas y los Atléticos blanquean 2-0 a los Mellizos

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Jeff McNeil, de los Atléticos, batea frente a los Mellizos de Minnesota durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Lopez (5-4) ha permitido dos carreras o menos en tres de sus últimas cuatro aperturas desde que regresó a las Grandes Ligas. Pasó junio con Triple-A Las Vegas después de registrar una efectividad de 6,75 hasta el 31 de mayo.

Los A’s se quedaron sin imparables durante cuatro entradas, hasta que Tommy White conectó un doble con un out en la quinta. Una base por bolas antes y otra después del doble de White llenaron las bases, y Butler conectó un elevado de sacrificio al jardín central para remolcar a Donovan Walton y abrir la pizarra.

White estuvo cerca de anotar con un wild pitch para duplicar la ventaja, pero el lanzador Zebby Matthews lo puso fuera en el plato para el tercer out.

Soderstrom impulsó a Henry Bolte desde segunda con un sencillo en la sexta entrada que puso el juego 2-0.

Matthews (4-8) permitió las dos carreras con tres hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a uno. Austin Martin conectó un doble y Ryan Jeffers pegó un sencillo para los únicos imparables de los Mellizos en el juego.

Cuatro relevistas de los Atléticos se combinaron para permitir un hit en cuatro entradas, y Hogan Harris lanzó una novena sin imparables para conseguir su octavo salvamento.

Los A’s han ganado cinco seguidos contra los Mellizos desde la temporada pasada, después de haber tenido marca de 3-19 en los 22 enfrentamientos anteriores. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP