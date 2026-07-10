Jacob deGrom se perderá su próxima apertura por distensión leve en glúteo izquierdo

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El lanzador abridor de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza ante los Angelinos de Los Ángeles durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez) AP

DeGrom, de 38 años, fue retirado de su apertura más reciente el martes pasado después de 80 lanzamientos y cinco entradas. Entonces manifestó que la distensión es algo con lo que ha lidiado a lo largo de su carrera y que, por lo general, se resuelve a tiempo para hacer su siguiente apertura.

El mánager Skip Schumaker señaló que colocar a deGrom en la lista de lesionados es una posibilidad, pero la esperanza es que al saltarse la apertura del domingo contra los Houston Astros y luego contar con el descanso de cuatro días, deGrom pueda evitar la lista de lesionados.

“Estamos, más o menos, a la espera de ver cómo se recupera. Creo que la pausa del Juego de Estrellas llega en el momento adecuado para que se recupere”, comentó Schumaker.

DeGrom tiene marca de 7-5 con una efectividad de 3,49 en 18 aperturas.

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FUENTE: AP