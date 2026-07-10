Jacob deGrom se perderá su próxima apertura por distensión leve en glúteo izquierdo

DeGrom, de 38 años, fue retirado de su apertura más reciente el martes pasado después de 80 lanzamientos y cinco entradas. Entonces manifestó que la distensión es algo con lo que ha lidiado a lo largo de su carrera y que, por lo general, se resuelve a tiempo para hacer su siguiente apertura.
El mánager Skip Schumaker señaló que colocar a deGrom en la lista de lesionados es una posibilidad, pero la esperanza es que al saltarse la apertura del domingo contra los Houston Astros y luego contar con el descanso de cuatro días, deGrom pueda evitar la lista de lesionados.
“Estamos, más o menos, a la espera de ver cómo se recupera. Creo que la pausa del Juego de Estrellas llega en el momento adecuado para que se recupere”, comentó Schumaker.
DeGrom tiene marca de 7-5 con una efectividad de 3,49 en 18 aperturas.
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