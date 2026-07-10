americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jacob deGrom se perderá su próxima apertura por distensión leve en glúteo izquierdo

ARLINGTON, Texas (AP) — Jacob deGrom, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young, se perderá su próxima apertura programada con los Rangers de Texas y no estará disponible de inmediato después de la pausa del Juego de Estrellas de la próxima semana debido a lo que el club informó el viernes que es una leve distensión en el glúteo izquierdo.

El lanzador abridor de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza ante los Angelinos de Los Ángeles durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)
El lanzador abridor de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, lanza ante los Angelinos de Los Ángeles durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez) AP

DeGrom, de 38 años, fue retirado de su apertura más reciente el martes pasado después de 80 lanzamientos y cinco entradas. Entonces manifestó que la distensión es algo con lo que ha lidiado a lo largo de su carrera y que, por lo general, se resuelve a tiempo para hacer su siguiente apertura.

El mánager Skip Schumaker señaló que colocar a deGrom en la lista de lesionados es una posibilidad, pero la esperanza es que al saltarse la apertura del domingo contra los Houston Astros y luego contar con el descanso de cuatro días, deGrom pueda evitar la lista de lesionados.

“Estamos, más o menos, a la espera de ver cómo se recupera. Creo que la pausa del Juego de Estrellas llega en el momento adecuado para que se recupere”, comentó Schumaker.

DeGrom tiene marca de 7-5 con una efectividad de 3,49 en 18 aperturas.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Lamine Yamal, de España, controla un balón en el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo ante Bélgica, el viernes 10 de julio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Andre Penner)

Lamine Yamal advierte que Francia debe temer a España en la esperada semifinal mundialista

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter