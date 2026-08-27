Jackson Chourio y Jacob Misiorowski guían a Cerveceros a victoria de 8-2 ante Mets

Compartir en:









El venezolano Jackson Chourio (izquierda) festeja con el coach de la inicial Spencer Allen, luego de batear un jonrón en el encuentro del jueves 27 de agosto de 2026 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Adam Hunger) AP

Misiorowski (14-5) superó algunos problemas de control y una velocidad reducida —al menos según sus estándares— para permitir dos hits y ponchar a seis en seis entradas.

Los dos hits que permitió llegaron en la quinta, cuando Jacob Young conectó un doble impulsor y el dominicano Christopher Morel pegó un sencillo productor.

Nueve de los 95 lanzamientos de Misiorowski llegaron a 100 mph, aunque ninguno alcanzó las 101. Dio base por bolas a dos bateadores por segunda salida consecutiva, después de haber otorgado cuatro boletos en siete aperturas del 2 de julio al 15 de agosto.

El derecho pareció tener problemas con el pie de apoyo en el resbaladizo montículo del Citi Field. El manager de los Cerveceros, Pat Murphy, conversó con el umpire de tercera base y jefe de la cuarteta, Vic Carapazza, en la tercera entrada, cuando Misiorowski se quedó abajo 2-0 en la cuenta ante el venezolano Francisco (Alvarez tras otorgarle una base por bolas a Morel.

El personal de mantenimiento del campo pasó unos minutos trabajando en el montículo antes de la parte baja del cuarto acto.

Andrew Vaughn, el dominicano Gary Sánchez, el venezolano William Contreras y Cooper Pratt impulsaron una carrera cada uno por los Cerveceros (83-51), que tienen una ventaja de tres juegos sobre los Dodgers de Los Ángeles en la pugna por el mejor récord de las Grandes Ligas.

Como primer bate, el venezolano Chourio conectó jonrones de dos carreras ante Sean Manaea (4-6) en la primera entrada y ante Xzavion Curry en la octava. El juego de dos vuelacercas fue el tercero de esta temporada para Chourio y el quinto de su carrera —además de otro en los playoffs de 2024 contra los Mets—. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP