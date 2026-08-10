Jackie, el águila calva de California que se volvió famosa en internet, muere de una enfermedad

Jackie, el águila calva, es examinada el 18 de julio de 2026, en el Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles, en San Dimas, California. (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP) AP

Por más de una década, los amantes de la naturaleza observaron a través de una transmisión en vivo por internet cómo Jackie y su pareja, Shadow, cuidaban su nido cada año en lo alto de árboles cerca del lago Big Bear, en las montañas de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

La organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley instaló la cámara en el nido de Jackie en 2015 y documentó los éxitos y fracasos de la pareja durante cada temporada de reproducción. En 2024, Jackie se mantuvo impávida incubando sus huevos por más de dos días seguidos luego de que una tormenta invernal cubrió por completo el nido de nieve.

El equipo del Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Departamento de Parques y Recreación del condado de Los Ángeles encontró a Jackie el 17 de julio después de recibir reportes de que estuvo involucrada en una pelea con otras dos águilas, y se determinó que estaba enferma.

Jackie recibió tratamiento médico durante tres semanas en el Ojai Raptor Center, donde fue atendida por distintas de dolencias, incluida anemia. A pesar de que se le practicó una transfusión de sangre y se le sometió a terapia de oxígeno, su estado empeoró y el centro anunció el lunes que el animal había muerto.

“Sabemos que esta noticia afectará profundamente a miles de personas en todo el mundo que han seguido su andar, mantuvieron con nosotros la esperanza, oraron por ella y han apoyado a quienes la cuidaban", indicó el centro en su comunicado. "Nuestro equipo está desconsolado. Ha sido un privilegio extraordinario tenerla a nuestro cuidado”.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California se hará responsable de los restos.

Una de las personas que disfrutaba de seguir el día a día de Jackie era el biólogo Kelly Sorenson, director ejecutivo de Ventana Wildlife Society, en el centro de California. Aunque su grupo no estaba involucrado con las águilas de Big Bear, considera su reproducción como un emblema de la recuperación que ha logrado la especie en el estado durante las últimas décadas.

Las águilas calvas estadounidenses estuvieron al borde de la extinción hasta que se prohibió el uso del pesticida DDT en la década de 1970 y se establecieron otras protecciones, lo que llevó a la recuperación de la especie al grado que fue retirada de la lista federal de especies en peligro.

“Uno quiere ver estas historias de éxito", relató Sorenson el lunes. "Tener acceso a una cámara en vivo para ver el anidamiento de primera mano es muy poderoso. Conecta a la gente en un nivel emocional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP