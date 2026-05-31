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Jack Leiter poncha a 10 y los Rangers completan barrida con un 6-3 ante los Reales

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jack Leiter ponchó a 10 en cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras y el dominicano Ezequiel Durán conectó un triple productor de dos en un primer inning de cuatro anotaciones, mientras los Rangers de Texas lograron su segunda barrida de una serie esta temporada con una victoria el domingo por 6-3 sobre unos tambaleantes Reales de Kansas City.

Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, corre las bases antes de anotar carrera con un doble de Kyle Higashioka durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el domingo 31 de mayo de 2026, en Arlington. (AP Foto/Julio Cortez)
Alejandro Osuna, de los Rangers de Texas, corre las bases antes de anotar carrera con un doble de Kyle Higashioka durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el domingo 31 de mayo de 2026, en Arlington. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Kansas City (22-37) perdió seis seguidos y nueve de 11. Los Reales solamente suman siete victorias como visitantes, la menor cantidad en las Grandes Ligas.

Josh Jung conectó un doble con un out en el primer episodio ante Michael Wacha (4-3), y Jake Burger recibió una base por bolas con dos outs. Durán pegó un batazo contra la pared del jardín izquierdo que se alejó tras el rebote de Isaac Collins para poner el 2-0. El mexicano Alejandro Osuna añadió un sencillo productor antes de anotar con el doble de Kyle Higashioka para cerrar el racimo.

Jung conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en el cuarto para poner el 6-0. Fue su 19no juego de la temporada con múltiples imparables.

Leiter (3-4) permitió dos hits mientras ponchaba a nueve en las primeras cinco entradas. Abanicó a tres en la cuarta y ponchó a los tres bateadores en la quinta. Bobby Witt Jr. se embasó en el cuarto luego de poncharse con un lanzamiento descontrolado.

Witt conectó un sencillo y se robó su 17ma base en la sexta antes de que Leiter saliera tras otorgar base por bolas a Jac Caglianone. Jalen Beeks entró y retiró a Collins con un lineazo al jardín central para terminar la entrada.

Wacha permitió seis carreras y ocho hits, con cuatro bases por bolas, en cinco entradas.

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