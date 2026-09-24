Italia se recupera, vence 2-1 a China y avanza a otra semifinal de la Copa Billie Jean King

La italiana Jasmine Paolini se abraza con una compañera de equipo tras la victoria ante China en el partido de dobles por los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Shenzen, China. (AP Foto/Andy Wong) AP

Italia, que busca conquistar su tercer título consecutivo del torneo por equipos, quedó abajoi 1-0 luego de que Zhang Shuai derrotara 6-0, 6-2 a Elisabetta Cocciaretto para deleite de los aficionados locales.

Pero Paolini luego venció 6-3, 7-6 (4) a la campeona olímpica Zheng Qinwen y se unió a Sara Errani para derrotar a Guo Hanyu y Jiang Xinyu por 6-3, 5-7, 6-3 en su partido de dobles y así ganar la serie.

Fue la novena victoria consecutiva de Paolini, de 30 años, en el torneo.

Italia se las verá contra Ucrania en las semifinales por segundo año consecutivo. Las semifinales están programadas para el sábado y la final se jugará el domingo.

Ucrania también vino de atrás para vencer 2-1 a Bélgica en la primera serie disputada el jueves.

La pareja de dobles conformada por Anhelina Kalinina y Lyudmyla Kichenok venció a Magali Kempen y Lara Salden por 6-3, 6-3 para asegurar el triunfo y enviar a Ucrania a las semifinales por apenas segunda vez.

Elina Svitolina, séptima del ranking, cayó sorpresivamente ante Greet Minnen. Svitolina ganó el primer set 7-6 (5), pero Minnen, 217 del ranking, remontó 6-4, 6-4 en los dos últimos sets para llevar la serie a un dobles decisivo.

Kalinina le había dado a Ucrania la ventaja 1-0 con una victoria 6-7 (6), 6-1, 6-1 sobre Jana Otzipka. Otzipka, 474 en el escalafón de la WTA, cometió 16 dobles faltas.

Más temprano en la semana, España avanzó a las semifinales con una victoria 2-1 sobre Kazajistán. El viernes, las españolas se enfrentarán a Chequia, que venció 2-0 a Gran Bretaña en su cuarto de final.

Eso dejó a las checas encaminadas a un 12do título en la competencia, anteriormente llamada Fed Cup. Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, ostenta el récord de 18 títulos.

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FUENTE: AP