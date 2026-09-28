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Italia presenta a hermanos titulares por primera vez desde 1915 con Pio y Sebastiano Esposito

BURSA, Turquia (AP) — Pio Esposito estuvo acompañado por su hermano mayor, Sebastiano, en la alineación titular del partido de la Liga de Naciones de Italia en Turquía el lunes, lo que marcó la primera vez en más de un siglo que dos hermanos son titulares con la Azzurri.

Pio Esposito, izquierda, celebra con su hermano Sebastiano Esposito después de marcar el cuarto gol de Italia durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de UEFA, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Khalil Hamra)
Pio Esposito, izquierda, celebra con su hermano Sebastiano Esposito después de marcar el cuarto gol de Italia durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de UEFA, el lunes 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Fue el debut internacional de Sebastiano Esposito, de 24 años, mientras que Pio, de 21, había jugado 10 veces con Italia y anotado cinco goles.

Pio sumó otro gol y una asistencia en una contundente victoria por 4-1. Sebastiano también estuvo cerca de marcar en varias ocasiones.

“Recuerdo bien mi primera vez con la selección absoluta de Italia, ya que fue apenas el año pasado, así que traté de no añadirle más presión sobre los hombros. Espero que lo haya disfrutado al máximo. Fue realmente maravilloso compartir esta experiencia con él y espero hacerlo muchas más veces”, comentó Pio.

Fueron el cuarto par de hermanos en jugar el mismo partido con Italia, incluidos Filippo y Simone Inzaghi en 2000.

Sin embargo, la última vez que dos hermanos fueron titulares en el mismo encuentro fue en 1915, cuando Aldo y Luigi Cevenini anotaron todos los goles en una victoria por 3-1 sobre Suiza.

Sebastiano, el tercer hermano Esposito en jugar con Italia Además, Sebastiano completa un “hat trick” de hermanos Esposito que han jugado con Italia. Salvatore Esposito, el hermano mayor, de 25 años, participó en un partido en 2022.

Es la primera vez que tres hermanos han jugado con Italia a nivel absoluto.

Pio tuvo una temporada de despegue con el Inter de Milán la campaña pasada, mientras que Sebastiano se incorporó al Sassuolo cedido por el Cagliari en el verano.

Italia mejoró notablemente después de iniciar su campaña en la Liga de Naciones con una derrota 2-0 en casa ante Bélgica el viernes, en el primer partido de Roberto Mancini desde su regreso al cargo.

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FUENTE: AP

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