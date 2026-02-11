americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Italia aprueba ley migratoria con poderes para imponer "bloqueos navales" a barcos de migrantes

ROMA (AP) — El gobierno de Italia aprobó el miércoles un proyecto de ley que establece nuevas medidas para combatir la inmigración ilegal, incluido un llamado “bloqueo naval” para los barcos con migrantes que intenten llegar a costas italianas.

El buque Libra de la marina italiana se aproxima a puerto mientras las autoridades transfieren a 40 inmigrantes sin autorización legal para permanecer en el país hacia centros de detención de inmigrantes gestionados por el gobierno italiano, el 11 de abril de 2025, en Shengjin, Albania.(AP Foto/Vlasov Sulaj, Archivo)
El buque Libra de la marina italiana se aproxima a puerto mientras las autoridades transfieren a 40 inmigrantes sin autorización legal para permanecer en el país hacia centros de detención de inmigrantes gestionados por el gobierno italiano, el 11 de abril de 2025, en Shengjin, Albania.(AP Foto/Vlasov Sulaj, Archivo) AP

La iniciativa fue aprobada en una reunión de gabinete a última hora de la tarde y ahora debe debatirse y recibir luz verde en ambas cámaras del Parlamento antes de entrar en vigor.

El nuevo paquete migratorio —que también incluye una vigilancia más estricta en las fronteras y mayor cooperación con agencias europeas— se produce un día después de que la Unión Europea aprobó un nuevo pacto sobre migración y asilo, el cual Italia tiene previsto aplicar lo antes posible.

El paquete del gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni incluye nuevas facultades que le permitirían a las autoridades italianas imponer, en determinadas condiciones, un bloqueo naval a las embarcaciones con migrantes que intenten ingresar a las aguas territoriales de Italia.

Las autoridades pueden prohibir el cruce hacia aguas italianas hasta por 30 días, en casos en los que el barco con migrantes suponga “amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional”, como en el riesgo concreto de actos terroristas o de infiltración terrorista, según el proyecto de ley. El bloqueo puede prorrogarse hasta por seis meses.

La medida también permitiría restringir el ingreso de embarcaciones hacia aguas italianas en caso de una afluencia drástica de migrantes que pueda poner en peligro el manejo seguro de las fronteras.

Quienes infrinjan las normas enfrentarían multas de hasta 50.000 euros (59.400 dólares), además de que las embarcaciones podrían ser confiscadas en caso de infracciones reiteradas, una medida que parece apuntar a los barcos de grupos humanitarios.

En esos casos, los migrantes interceptados podrían ser “transportados hacia terceros países distintos a su país de origen, con los que Italia haya suscrito acuerdos específicos”, de acuerdo con la iniciativa.

Con estas normas, el gobierno de Meloni busca reactivar los centros de procesamiento extraterritoriales similares a los dos creados en Albania, que han permanecido prácticamente inactivos por casi dos años debido a obstáculos legales.

Estos centros —un importante esfuerzo del gobierno de Meloni para gestionar la afluencia migratoria— han provocado constantes debates sobre su legalidad y eficacia, dando pie a una fuerte oposición de grupos humanitarios.

La aprobación del proyecto de ley se produce después de que legisladores europeos votaron el martes a favor de nuevas políticas migratorias que permiten a los países rechazar solicitudes de asilo y deportar a migrantes porque provienen de un país designado como seguro o porque podían solicitar asilo en un país fuera del bloque de 27 naciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aplaudió la medida y aseguró que la confirmación del Parlamento Europeo sobre la lista de países seguros “le da la razón a Italia”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter