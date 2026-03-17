Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Líbano. Irán responde y dispara a vecinos del Golfo

Voluntarios retiran escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue atacada el viernes en un ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán, el domingo 15 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo después de que el ejército dijera que estaba “respondiendo a amenazas entrantes de misiles y drones” en los alrededores de la ciudad.

El ejército israelí informó a primera hora del martes que había iniciado una “ola de ataques a gran escala” en toda la capital de Irán y que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en Líbano. Israel también reportó dos andanadas entrantes antes del amanecer desde Irán hacia Tel Aviv y otros lugares, y señaló que Hezbollah atacó el norte de Israel.

Irán mantuvo la presión sobre la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo al atacar una instalación petrolera en Fujairah, un emirato de los Emiratos Árabes Unidos en la costa oriental del país, sobre el golfo de Omán, que ha sido blanco repetidas veces. La agencia estatal de noticias WAM informó que nadie resultó herido en la explosión causada por el ataque con dron.

Los ataques de Irán contra países del Golfo y su control asfixiante del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, han incrementado las preocupaciones sobre una crisis energética global. A primera hora del martes, impactó un petrolero anclado frente a la costa de Fujairah, uno de unos 20 buques alcanzados desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero.

Con Washington bajo una presión creciente por el alza de los precios del petróleo, el crudo Brent, referencia internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril, con un aumento de más del 40% desde que comenzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había reclamado que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Pero sus llamados no obtuvieron compromisos inmediatos, y muchos dijeron que dudan en involucrarse en una guerra sin un plan de salida definido y se muestran escépticos de que puedan hacer más que la Marina de Estados Unidos.

Emiratos cierra brevemente su espacio aéreo

Emiratos Árabes Unidos cerró su espacio aéreo a primera hora del martes, después de que su ejército informara que estaba “respondiendo a amenazas de misiles y drones procedentes de Irán”. El cierre se levantó poco después, y no mucho más tarde se escucharon explosiones mientras el ejército trabajaba para interceptar el fuego entrante.

El anuncio repentino sobre su espacio aéreo dejó sobre la mesa el delicado equilibrio que enfrentan las autoridades emiratíes al intentar mantener en operación a sus aerolíneas de larga distancia, Emirates y Etihad, mientras Irán sigue atacando al país.

El Ministerio saudí de Defensa dijo haber interceptado una docena de drones el martes por la mañana sobre la vasta Provincia Oriental del país, donde se concentra infraestructura petrolera.

En Qatar, el estruendo de explosiones retumbó sobre la capital a primera hora del día, mientras las defensas trabajaban para interceptar el fuego entrante. El Ministerio de Defensa de Qatar indicó más tarde que había frustrado con éxito un ataque con misiles contra la ciudad, aunque se produjo un incendio en una zona industrial por un proyectil derribado.

Los ataques de fuerzas aliadas de Irán continuaron en Irak, mientras la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por metralla de drones que habían sido interceptados.

Las defensas antiaéreas de la embajada lograron derribar los cuatro drones que apuntaban a la instalación, según dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de inteligencia.

Los funcionarios añadieron que un ataque separado tuvo como objetivo una casa en el fuertemente fortificado Complejo Presidencial, en la zona de Al Jadriya de Bagdad. No estaba claro quién llevó a cabo ninguno de los dos ataques, pero milicias aliadas de Irán han estado atacando con regularidad objetivos estadounidenses dentro de Irak desde que comenzó el conflicto.

Israel lanza nuevos ataques contra Teherán e intensifica los bombardeos sobre Beirut El ejército israelí informó a primera hora del martes que había lanzado nuevos ataques en toda Teherán, además de atacar la capital libanesa, con el objetivo de milicianos de Hezbollah.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, según la Media Luna Roja iraní.

Los ataques de Israel también han desplazado a más de 1 millón de libaneses —o aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que unas 850 personas han muerto.

Algunas tropas israelíes han avanzado hacia el sur de Líbano, y hay temores de que Israel esté preparando una invasión a gran escala.

El jefe del Estado Mayor militar, el teniente general Eyal Zamir, dijo el lunes durante una visita a la frontera norte que el ejército de Israel está “decidido a profundizar la operación hasta que se logren todos nuestros objetivos” y que el Comando Norte está siendo reforzado con soldados adicionales.

Israel reportó dos andanadas iraníes a primera hora del martes dirigidas hacia Tel Aviv y hacia una zona al sur del mar de Galilea. También se reportaron más lanzamientos desde Líbano.

En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

Trump busca ayuda de aliados para vigilar el estrecho de Ormuz

El cierre virtual del estrecho de Ormuz está inquietando a la economía mundial, elevando los precios de la energía, amenazando con escasez de alimentos en países pobres, desestabilizando Estados frágiles y complicando los esfuerzos de los bancos centrales por reducir los precios para los consumidores.

Un puñado de barcos ha logrado pasar, principalmente iraníes, pero también de otros países, incluidos India y Turquía. “Desde nuestra perspectiva está abierto”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, “sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados”.

En un ejemplo del peligro incluso de acercarse al estrecho, un petrolero anclado frente a la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por un proyectil a primera hora de la mañana del martes.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo, dirigida por el ejército británico, reportó el ataque y señaló que el buque estaba en el golfo de Omán, frente a Fujairah. El petrolero sufrió “daños estructurales menores” y nadie resultó herido, indicó.

Trump dijo el lunes que “numerosos países” le han dicho que “van en camino” para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz, pero no había indicios de que eso estuviera ocurriendo realmente.

Los europeos han criticado a Estados Unidos e Israel por no ofrecer claridad sobre sus objetivos en la guerra y han sugerido que están más interesados en una solución diplomática que en verse arrastrados al conflicto.

Japón y Australia dijeron el lunes que no se les había pedido ayuda para proteger el estrecho y que no tienen planes actuales para hacerlo, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó que su país prefiere reforzar las misiones antipiratería y defensivas en el mar Rojo, pero no ampliar su papel en el estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que su país podría desplegar drones cazaminas que ya están en la región, pero que “no se verá arrastrado a la guerra más amplia”.

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Rising informó desde Bangkok y Mroue desde Beirut, Líbano. Los periodistas de The Associated Press Russ Bynum en Savannah, Georgia; Giovanna Dell'Orto en Miami, Florida; y Qassim Abdul-Zahra en Bagdad contribuyeron a este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP