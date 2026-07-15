Israel intensifica los ataques en Gaza con una ofensiva contra la policía

Palestinos trasladan los cuerpos de personas fallecidas en un ataque militar israelí contra un edificio residencial durante su funeral en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 15 de julio de 2026.(AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Entre los fallecidos había una mujer y seis agentes de policía que murieron el martes en un ataque aéreo contra una comisaría en el populoso campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza, según informaron funcionarios hospitalarios.

En otro ataque el miércoles, tres integrantes de una misma familia murieron en el centro de Gaza, mientras que un hombre falleció el martes en el bombardeo de un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, en el sur. Las fuerzas israelíes también dispararon y mataron a un niño el martes en la zona de Muwasi, al oeste de la ciudad más meridional de Rafah, de acuerdo con funcionarios hospitalarios.

El ejército israelí no comentó de inmediato sobre los ataques en el centro y el sur de Gaza. En un comunicado sobre el ataque en Jabaliya, afirmó que cuatro de los agentes de policía muertos eran milicianos de Hamás, sin aportar pruebas de implicación de los fallecidos en la planificación o ejecución de ataques.

Uno de los agentes, el coronel Mohamad Marwan Salem, era un alto comandante policial y jefe de la comisaría de Jabaliya, indicó el Ministerio del Interior, administrado por Hamás.

Hamás, que gobernó Gaza durante años, mantiene un brazo armado, así como una policía civil y servicios de seguridad supervisados por su Ministerio del Interior. A lo largo de la guerra, Israel ha atacado a la policía local, incluidos los que custodiaban convoyes de ayuda.

El ejército de Israel ha sostenido que considera las comisarías objetivos legítimos si “se están utilizando para impulsar actividades militares, o si quienes están presentes son operativos militares implicados en impulsar actividades terroristas”.

No indicó qué actividades militares creía que estaban teniendo lugar en la comisaría de Jabaliya, ni aportó pruebas de que se estuvieran planificando ataques. Hamás afirma que la fuerza policial se dedica a mantener la ley y el orden en el territorio.

Las muertes fueron las más recientes entre los palestinos en Gaza desde que un frágil acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de dos años entre Israel y Hamás. Aunque los combates más intensos han disminuido, las fuerzas israelíes han seguido llevando a cabo ataques y otras operaciones militares.

Al menos 1.123 personas han muerto en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Los milicianos también han llevado a cabo ataques con disparos contra tropas, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a esa y otras violaciones del acuerdo. Cinco soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

La guerra comenzó después del ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a alrededor de 1.200 personas y en el que 251 fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.264 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

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Magdy informó desde El Cairo. Sam Metz contribuyó con información desde Ramala, Cisjordania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP