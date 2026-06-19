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Israel dice que atacó el sur de Líbano en intensos combates; se aplaza el diálogo EEUU-Irán

JERUSALÉN (AP) — El ejército de Israel dijo que sus fuerzas atacaron objetivos en todo el sur de Líbano durante la madrugada del viernes, mientras Hezbollah reportó intensos combates en la zona.

Edificios dañados por ataques israelíes, vistos a través de una ventana rota del hospital Jabal Amel, en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 18 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar)
Edificios dañados por ataques israelíes, vistos a través de una ventana rota del hospital Jabal Amel, en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 18 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

La ofensiva se produjo mientras se retrasaban las conversaciones previstas en Suiza entre Irán y Estados Unidos sobre sus esfuerzos por alcanzar un fin permanente de la guerra con la República Islámica.

La ocupación israelí del sur de Líbano y sus continuos ataques contra el grupo político-paramilitar chií Hezbollah, respaldado con Teherán, han sido un tema clave en las conversaciones.

Israel sostiene que debe seguir controlando el territorio y tener libertad de acción para combatir a Hezbollah, ya que el grupo ha estado lanzando ataques contra el norte de Israel.

El aplazamiento de las conversaciones se produjo después de que Al-Mayadeen, un canal satelital panárabe que está políticamente aliado con Hezbollah, informara que Irán estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza debido a la campaña militar de Israel en Líbano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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