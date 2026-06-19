Israel dice que atacó el sur de Líbano en intensos combates; se aplaza el diálogo EEUU-Irán

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Edificios dañados por ataques israelíes, vistos a través de una ventana rota del hospital Jabal Amel, en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 18 de junio de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

La ofensiva se produjo mientras se retrasaban las conversaciones previstas en Suiza entre Irán y Estados Unidos sobre sus esfuerzos por alcanzar un fin permanente de la guerra con la República Islámica.

La ocupación israelí del sur de Líbano y sus continuos ataques contra el grupo político-paramilitar chií Hezbollah, respaldado con Teherán, han sido un tema clave en las conversaciones.

Israel sostiene que debe seguir controlando el territorio y tener libertad de acción para combatir a Hezbollah, ya que el grupo ha estado lanzando ataques contra el norte de Israel.

El aplazamiento de las conversaciones se produjo después de que Al-Mayadeen, un canal satelital panárabe que está políticamente aliado con Hezbollah, informara que Irán estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza debido a la campaña militar de Israel en Líbano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP