Israel afirma que frustró un "ataque terrorista", y otras noticias en Oriente Medio

Soldados israelíes se reúnen en el lugar de un ataque a tiros perpetrado por hombres armados palestinos en un cruce cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean) AP

El tiroteo mortal ocurre al tiempo que los votantes israelíes se preparan para decidir el martes si conceden a Netanyahu otro mandato como primer ministro o dan paso a una nueva era de la política israelí. También antes de las elecciones, partidos políticos árabes pidieron al Tribunal Supremo de Israel que prohíba que los observadores electorales porten armas, y al menos una persona murió por ataques israelíes en Gaza.

Las fuerzas armadas de Israel informaron que sus soldados dispararon y mataron a dos hombres que habían lanzado un ataque cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada, el viernes por la mañana. Al menos cinco personas resultaron heridas, incluidas algunas en estado crítico.

El ejército señaló que evitó un “ataque terrorista contra civiles israelíes” y que los agresores tenían un fusil M16 y una pistola.

Tras el ataque, la oficina del primer ministro de Israel comunicó que había ordenado al ejército prepararse para un cierre total de Cisjordania.

Los servicios de emergencia indicaron que cinco personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y fueron trasladadas a hospitales en Israel. Un comunicado de los rescatistas señaló que, cuando llegaron al lugar del ataque cerca del cruce de Yehuda, aún se escuchaban disparos.

Dos jóvenes de unos 20 años presentaban heridas de bala en las extremidades inferiores; uno de ellos estaba inconsciente y gravemente herido, según los rescatistas.

“Llegamos a una escena difícil cuando todavía se estaba disparando en la zona”, declaró Tzuriel Edri, integrante del equipo de respuesta.

Partidos políticos árabes piden a Tribunal Supremo israelí prohíbir a observadores electorales portar armas

Partidos políticos árabes que se presentan a las elecciones nacionales en Israel pidieron al máximo tribunal del país que prohíba que observadores electorales partidistas porten armas en los centros de votación.

La petición, presentada el jueves, solicitó una audiencia inmediata sobre el asunto y sostuvo que la prohibición es crucial para proteger la seguridad pública y garantizar unas elecciones libres y justas el próximo martes. Adalah, un grupo legal con sede en Israel, se sumó a los partidos árabes para presentarla ante el Tribunal Supremo.

La solicitud se produjo luego que partidos judíos encabezados por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich afirmaran que planeaban enviar a unos 2.000 observadores electorales a barrios árabes, alegando fraude electoral en esas comunidades.

Los observadores serán activistas del Likud de Netanyahu, el principal partido de derecha, y de los Sionistas Religiosos de Smotrich, un partido de ultraderecha que es popular entre los colonos israelíes.

Los palestinos representan alrededor del 20% de la población de Israel. El reducido grupo de partidos liderados por árabes podría resultar decisivo en las próximas elecciones —las primeras desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023— si los partidos judíos están dispuestos a asociarse con ellos para formar una coalición de gobierno.

UNICEF pide al ejército de Israel que deje de matar niños en Gaza

UNICEF instó al ejército de Israel a tomar medidas inmediatas para detener la muerte de niños en Gaza, a más de un año de un alto el fuego.

La agencia indicó que el número total de niños muertos ha superado los 350 desde que Israel y Hamás alcanzaron el acuerdo el pasado octubre.

“Este nivel de violencia contra los niños es inaceptable”, sostuvo en un comunicado Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África.

El ejército de Israel continúa lanzando ataques casi diarios contra el enclave, pero sostiene que esos bombardeos apuntan a milicianos de Hamás y que toma medidas para reducir el daño a civiles, incluido el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.

Yemen se retracta de comunicado sobre concentraciones en zonas controladas por hutíes

El Ministerio de Defensa de Yemen se retractó de un comunicado que advertía que las concentraciones de movilización tribal en zonas controladas por los hutíes serán consideradas objetivos militares legítimos, y calificó el comunicado de “erróneo e inaceptable”.

El ministro de Defensa, Taher al-Aqili, se disculpó con las tribus de Yemen en una publicación en X el jueves, al afirmar que el ejército no atacará las concentraciones tribales, conocidas localmente como “Nakf”, ni otras reuniones civiles. Añadió que las fuerzas armadas cumplirán el derecho internacional humanitario en todas sus operaciones.

El comunicado, difundido previamente por el ministerio reconocido internacionalmente, había advertido a los residentes en zonas controladas por los hutíes que no asistieran a esas concentraciones, y acusó a los rebeldes respaldados por Irán de utilizar mítines y los llamados “cursos culturales” para movilizar simpatizantes y reclutar niños para el combate. Estas actividades figuran entre las principales herramientas de los hutíes para reunir apoyo y combatientes.

Ataques israelíes en Gaza matan a 1 persona

Ataques del ejército de Israel mataron al menos a una persona en el sur de Gaza el viernes por la mañana, según el Hospital Nasser en Jan Yunis.

El ejército israelí indicó que el ataque tuvo como objetivo a un miliciano de Hamás.

Más de 1.500 palestinos en Gaza han muerto a manos del ejército de Israel desde que comenzó el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio. El Ministerio mantiene registros detallados y es considerado, por lo general, fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. Como parte del gobierno administrado por Hamás, el Ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan casi la mitad de los fallecidos.

Cancilleres se reúnen en Turquía por conflictos regionales

Turquía acogió reuniones el viernes con los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Pakistán, Arabia Saudí y países europeos —Reino Unido, Francia, Alemania e Italia— para abordar los conflictos en Oriente Medio y los esfuerzos por resolver la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores turco Hakan Fidan impulse la diplomacia para aliviar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, subraye la importancia de la libertad de navegación a través de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, y reafirme el apoyo de Turquía a Arabia Saudí frente a los ataques hutíes.

En la apertura de una conferencia sobre mediación en Estambul, antes de las reuniones, Fidan afirmó que, en un “entorno cada vez más deteriorado, el regreso de la diplomacia y la mediación para la resolución pacífica de los conflictos es ahora más necesario que nunca”.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP