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Islandia se dispone a rechazar conversaciones para volver a la UE, dice emisora TV pública

REIKIAVIK, Islandia (AP) — Islandia se encamina a rechazar un referéndum que habría reanudado las negociaciones para unirse a la Unión Europea, más de una década después de que fracasaran las conversaciones anteriores, informó el domingo la emisora nacional.

Partidarios del “no” reaccionan al reportarse resultados del referendo en Reikiavik, Islandia, el 29 de agosto del 2026. (AP foto/Marco Di Marco)
Partidarios del “no” reaccionan al reportarse resultados del referendo en Reikiavik, Islandia, el 29 de agosto del 2026. (AP foto/Marco Di Marco) AP

La votación dará por zanjado por segunda vez el tema. Un gobierno euroescéptico puso fin a las conversaciones con la Unión Europea en 2015.

Con todos los distritos electorales salvo uno con resultados completos, el voto en contra de la Unión Europea iba al frente por 52,5% frente a 47,5%, informó RÚV. La emisora nacional indicó que era casi imposible que los votos restantes por contabilizar en el suroeste, donde la medida iba perdiendo, pudieran revertir el resultado.

La votación del sábado se celebró bajo la sombra de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de controlar la cercana Groenlandia, lo que llevó a algunos votantes a respaldar la idea de la solidaridad europea. Aunque Islandia es miembro de la OTAN, los partidarios afirmaron que tendrían mayor protección de sus vecinos si Trump alguna vez lanzara amenazas similares contra la isla volcánica.

El gobierno de coalición de izquierda de Islandia, elegido en 2024, adelantó el referéndum sobre la Unión Europea que había previsto para el próximo año después de que Trump mencionara por error al país en cuatro ocasiones mientras hablaba de sus planes sobre Groenlandia.

La pregunta era simple, de sí o no, para unos 265.000 votantes habilitados: ¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?

Los opositores se movilizaron en torno a la pesca y al hecho de que Islandia ya obtiene beneficios por estar en el mercado único de la Unión Europea y en el espacio Schengen de libre circulación sin las concesiones de soberanía que inevitablemente conlleva la membresía plena. Argumentaron que la voz de Islandia quedaría diluida en el gran Parlamento Europeo y que le iría mejor cerrando sus propios acuerdos comerciales, como uno con China.

Los partidarios sostuvieron que la membresía en la Unión Europea reduciría la inflación y las tasas de interés, y que el euro aportaría más estabilidad que la volátil corona islandesa. Añadieron que también conviene al interés nacional acercarse a sus vecinos europeos para abordar asuntos que no respetan fronteras, como el cambio climático.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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