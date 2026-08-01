Islandia incauta barco de grupo activista antiballenero y arresta a tripulación

Esta fotografía del 30 de julio de 2026, facilitada por la Fundación Capitán Paul Watson, muestra una embarcación de la Guardia Costera de Islandia vista desde el barco de protesta Bandero. (Fundación Capitán Paul Watson vía AP) AP

La Guardia Costera de Islandia indicó que la tripulación del ballenero Hvalur 9 solicitó ayuda el jueves por la noche porque creían que su seguridad estaba amenazada por el buque de protesta Bandero. Señaló que el Bandero ignoró las instrucciones de la Guardia Costera de abandonar las aguas islandesas y, más tarde, una orden de detener sus motores.

La Guardia Costera y el Escuadrón Vikingo, la unidad de fuerzas especiales de la policía, abordaron la embarcación alrededor de la medianoche del jueves y detuvieron a su tripulación. Watson no estaba a bordo.

La Fundación Capitán Paul Watson confirmó en un comunicado que el buque antiballenero había sido incautado. Agregó que los 21 tripulantes estaban detenidos a bordo del barco sin sus teléfonos.

El barco llegó el viernes a Reikiavik, la capital de Islandia, y la policía se ha hecho cargo de la investigación, de acuerdo con la agencia de la Guardia Costera. La radiodifusora nacional islandesa RUV reportó que la policía buscará deportar a la tripulación y prohibirles regresar a Islandia.

Junto con Noruega y Japón, Islandia es uno de los pocos países que aún practican la caza comercial de ballenas.

El país fija cuotas anuales para las ballenas de aleta y las ballenas minke que los pescadores pueden cazar en sus aguas. Exporta la mayor parte de su carne de ballena a Japón, pero la demanda allí ha disminuido desde que Japón abandonó la CBI y reanudó la caza comercial de ballenas en 2019.

La caza es cada vez más polémica en Islandia, donde ahora rara vez se come carne de ballena.

Watson, de 75 años y nacido en Canadá, es un exjefe de la Sea Shepherd Conservation Society, cuyas confrontaciones en alta mar con barcos balleneros han atraído apoyo de celebridades, aparecieron en la serie de telerrealidad “Whale Wars” y con frecuencia lo llevaron a la cárcel. Dejó Sea Shepherd en 2022 para crear su fundación.

Watson estuvo encarcelado en Groenlandia durante cinco meses en 2024 tras ser arrestado por una orden japonesa relacionada con acusaciones de obstruir a un barco ballenero en 2010. Al ser liberado en diciembre de 2024, Watson manifestó que tendrá cuidado de no ser capturado de nuevo.

“Tengo que asegurarme de no terminar en Islandia u otro país donde Interpol pueda intentar que me arresten otra vez”, dijo Watson.

Interpol, la organización internacional de policía, emitió en 2012 una “notificación roja” contra Watson. Fue retirado de la lista de los más buscados en 2025.

Sus tácticas de línea dura han dividido al movimiento que inició, y empresas marítimas han acusado a los activistas anticinegéticos de poner en peligro embarcaciones y vidas.

A principios de este año, el Bandero chocó con un arrastrero industrial de kril en la Antártida, en lo que el propietario noruego del barco describió como un ataque deliberado que puso en riesgo a su tripulación y pudo haber causado un desastre ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP