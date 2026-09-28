Isak y Gakpo se lesionan con sus selecciones, golpe para Liverpool

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El serbio Petar Sukacev (en el piso) observa al neerlandés Cody Gakpo controlar el balón durante el partido de la Liga de Naciones, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Belgrado. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

Isak dejó la concentración de Suecia y regresó a Liverpool debido a lo que el club describió como una “lesión menor”. El atacante disputó el partido completo en la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumania el viernes, pero no participará en los próximos tres encuentros de la Liga de Naciones del país.

Gakpo fue sustituido a los 17 minutos de la victoria de Países Bajos por 2-1 sobre Serbia tras una aparente lesión de tobillo sufrida unos minutos antes el domingo. El atacante intentó seguir jugando antes de retirarse.

La federación neerlandesa de fútbol informó el lunes que no está en condiciones de permanecer con sus compañeros y que regresa a Liverpool. El seleccionador Xavi Hernández no convocará a ningún reemplazo.

El primer partido de Liverpool tras el parón internacional será contra el Manchester City en Anfield el 11 de octubre.

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FUENTE: AP

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