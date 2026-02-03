americateve

Isaiah Hartenstein logra su primer triple-doble en victoria de Thunder 128-92 sobre Magic

OKLAHOMA CITY (AP) — Isaiah Hartenstein logró el primer triple-doble de su carrera, Isaiah Joe anotó 22 puntos y el Thunder de Oklahoma City superó la noche del martes por 128-92 al Magic de Orlando.

Isaiah Hartenstein, al frente, de los Thunder de Oklahoma City, protege el balón ante Moritz Wagner, de los Magic de Orlando, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el martes 3 de febrero de 2026, en Oklahoma City. (AP Photo/Nate Billings)
Shai Gilgeous-Alexander consiguió 20 puntos y nueve asistencias, Lu Dort anotó 18 puntos y el debutante en el All-Star Chet Holmgren añadió 16 puntos y diez rebotes para el Thunder, campeón defensor (40-11), que se convirtió en el primer equipo esta temporada en alcanzar 40 victorias.

Hartenstein terminó con 12 puntos, diez rebotes y diez asistencias en 23 minutos. El pívot en su octavo año se convirtió en el décimo jugador del Thunder en registrar un triple-doble.

Oklahoma City jugó sin Jalen Williams, quien se perdió su octavo partido consecutivo por una lesión en el tendón de la corva, y Ajay Mitchell, quien se ausentó por sexto juego seguido debido a una distensión abdominal.

Jalen Suggs lideró a Orlando con 20 puntos, y Paolo Banchero añadió 17 puntos con un seis de 17 en tiros. Franz Wagner, el máximo anotador de los Magic, se perdió su quinto partido consecutivo por un esguince alto en el tobillo izquierdo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

