Irving listo para 'patear traseros' con los Mavs tras 19 meses fuera por lesión de ACL

El base de los Mavericks de Dallas, Kyrie Irving, es entrevistado durante el día de medios de baloncesto de la NBA de su equipo, el 25 de septiembre de 2026, en Dallas. (Foto AP/Julio Cortez) AP

“Estoy listo para salir ahí y patear traseros”, manifestó Irving, de 34 años, durante el día de prensa de pretemporada del equipo, la primera vez que se dirige a los medios desde la lesión del 3 de marzo de 2025.

“Sé que los detractores o algunas de las preguntas sobre dónde voy a estar van a ser inevitables. Pero yo tengo la confianza de un campeón. Esta es una liga de ‘¿qué has hecho por mí últimamente?’, y todo el mundo quiere verlo de cerca. Así que tengo muchas ganas de poder amarrarme los zapatos y estar en la cancha con mis compañeros y mostrarle a todos lo que tengo otra vez. Es como andar en bicicleta”.

“En términos de salud, está justo ahí”, señaló el nuevo presidente del equipo, Masai Ujiri. “Uno espera que juegue partidos y que se meta de lleno de nuevo”.

Irving comentó que el tiempo alejado de la competencia le dio espacio para reflexionar.

“Sobre dónde quiero estar como jugador y, lo más importante, dónde quiero estar como hombre”, explicó. “Cómo puede la gente mirarme para que sea un mejor líder, un mejor comunicador, ser más emocional, vulnerable. Y también adoptar el enfoque de actuar por fin conforme a mi edad. Con 34 años, voy por mi año 16. He pasado por mucho, por muchos altibajos como persona. Pero creo que, como competidor ahí afuera, nunca tienen que preocuparse de que yo me quede corto a la hora de dar lo mejor de mí”.

Irving —y todos los Mavericks— jugarán para una franquicia renovada tras el cierre de la temporada pasada con marca de 26-56 y puesto de lotería, el peor registro de Dallas en ocho años. Ujiri fue contratado a inicios de mayo y luego contrató a Dusty May a finales de junio como entrenador para reemplazar a Jason Kidd. May, quien llevó a Michigan al título de la NCAA la temporada pasada, se convierte en el primer entrenador que pasa directamente del baloncesto universitario a un puesto de entrenador principal en la NBA desde que John Beilein dejó Michigan para irse a los Cavaliers de Cleveland en 2019.

“Kyrie ha visto y hecho tanto como prácticamente cualquiera en la liga. Esperaría que yo solo lo entrene cuando pueda aportar valor”, respondió May sobre ser un entrenador novato dirigiendo a Irving, nueve veces All-Star.

Irving por fin jugará junto a Cooper Flagg, el novato del año unánime de la temporada pasada.

“Espero con ganas la oportunidad de crecer con él”, expresó Irving. “Los jugadores de baloncesto de alto nivel, sin importar la edad: nos pones ahí afuera y vamos a ganar algunos partidos”.

“Tener a alguien así ahí afuera en la cancha contigo en todo momento va a ser increíble”, dijo Flagg. “El tiempo que hemos podido pasar en verano en la cancha juntos ha sido bueno para los dos, para ir construyendo esa conexión. Estoy muy emocionado. Creo que va a ser muy divertido compartir la cancha”.

“Lo singular de ver lo que Kyrie, Cooper, esa combinación podría hacer con todos los jugadores que tenemos, con Dusty, me da curiosidad ver cómo se ve eso”, comentó Ujiri.

Los Mavericks anunciaron el viernes la renovación de Dwight Powell, el decano de los Mavericks actuales, quien se unió al club en diciembre de 2014 durante su temporada de novato tras un traspaso desde Boston.

Dallas inicia su pretemporada con dos partidos contra los Rockets de Houston en Macao, China, a partir del 9 de octubre. Los Mavericks abren su temporada regular en Houston el 21 de octubre y disputan su primer partido en casa el 24 de octubre contra los Spurs de San Antonio, campeones de la Conferencia Oeste.

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FUENTE: AP