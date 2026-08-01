Iraq y Turquía firman pacto petrolero de 1 año para impulsar exportaciones ante cierres en Ormuz

Esta fotografía aérea muestra el puerto de Umm Qasr sin barcos comerciales ni de carga, cerca de la ciudad de Basora, a 550 kilómetros (340 millas) al sureste de Bagdad, Irak, el martes 28 de julio de 2026. (Foto AP/Ali Rahim) AP

El ministro de Petróleo de Irak, Bassem Mohammed Khudair al-Abadi, señaló en un comunicado que el acuerdo permanecerá vigente durante un año al tiempo que ambos países finalizan un acuerdo marco más amplio que abarque la cooperación en los sectores de petróleo, electricidad y recursos hídricos.

El acuerdo se logra en un momento en que Irak busca manera de reforzar la resiliencia de su infraestructura de exportación de petróleo tras las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán en febrero.

Al-Abadi indicó que el pacto establece un volumen mínimo de exportación de 750.000 barriles diarios de crudo iraquí a través del oleoducto, que va desde Kirkuk, en el norte de Irak, hasta Ceyhan.

El oleoducto Irak-Turquía ha estado en gran medida inactivo desde 2023, después que se detuvieran las exportaciones desde la región kurda semiautónoma de Irak tras disputas legales y comerciales, aunque las exportaciones por esa vía se reanudaron el año pasado de manera limitada.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, calificó el acuerdo como “un importante hito estratégico para garantizar el flujo ininterrumpido de nuestras exportaciones de petróleo y fortalecer la cooperación económica”.

Antes del conflicto, Irak exportaba en total alrededor de 3,5 millones de barriles diarios de petróleo crudo, y la mayoría de esas exportaciones se enviaban a través de sus terminales del sur por el estrecho de Ormuz.

Las exportaciones previstas a través del oleoducto hacia Turquía representarán una parte de esa capacidad total de exportación. No alcanzarán los niveles previos a la guerra, pero supondrán un aumento respecto de las exportaciones actuales, de alrededor de 200.000 barriles diarios.

Irak depende en gran medida de los ingresos petroleros, que representan la gran mayoría de los ingresos del gobierno.

La firma del acuerdo se produce días después que al-Zaidi visitara Ankara para conversaciones sobre seguridad, comercio, energía, transporte y gestión del agua, así como sobre proyectos conjuntos de infraestructura entre los dos vecinos.

Un proyecto que se está considerando es un oleoducto que conectará Basra, en el sur de Irak, con Haditha, en el oeste del país, y desde allí con el puerto de Ceyhan en Turquía y el puerto de Baniyas en la costa de Siria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP