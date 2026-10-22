Irán informa de 7 petroleros dañados en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Un hombre mira su celular en un refugio junto a la costa mientras se ven barcos mercantes fondeados, en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 6 de octubre de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

La televisión estatal de Irán informó que siete petroleros se incendiaron y resultaron dañados durante la noche del jueves tras ser atacados o chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.

Si se confirma, sería el mayor número de embarcaciones dañadas en un solo día en esa vía marítima desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán.

La televisora citó un comunicado de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria e indicó que cuatro de los petroleros estaban transfiriendo petróleo cuando fueron atacados y se incendiaron. Otros tres resultaron dañados y quedaron inmovilizados al chocar con minas navales.

El reporte no ofreció detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de los barcos.

El reporte también advirtió que la Guardia Revolucionaria podría atacar bases de Estados Unidos en la región si Estados Unidos intentaba permitir que los petroleros transitaran por otras partes del estrecho.

Durante la guerra, la Guardia Revolucionaria atacó de forma habitual bases de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

El gobierno de Yemen advierte que las concentraciones hutíes podrían ser atacadas

El Ministerio yemení de Defensa señaló el jueves que las concentraciones y los programas de movilización de los hutíes serán considerados objetivos militares legítimos y advirtió a los residentes en zonas controladas por los hutíes que no participen.

El anuncio se difundió en una publicación en redes sociales y se considera una importante escalada contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, así como contra los civiles que viven en áreas bajo su control.

Los ataques deliberados contra civiles podrían constituir un crimen de guerra.

Las concentraciones y lo que los hutíes llaman “cursos culturales” son una de las principales herramientas del grupo respaldado por Irán para movilizar a simpatizantes y combatientes.

El comunicado del Ministerio de Defensa indicó que los hutíes utilizan esas reuniones para movilizar a niños para el combate.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP