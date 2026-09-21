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Irán convoca al delantero estrella Azmoun tras su polémica exclusión del Mundial

El delantero estrella de Irán, Sardar Azmoun, fue convocado de nuevo a la selección nacional el lunes, cuatro meses después de haber sido excluido de manera controvertida de la lista para el Mundial.

Azmoun fue dejado fuera por el entrenador Amir Ghalenoei en mayo, según se informó, debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel.

Ghalenoei ha vuelto a llamar al atacante, que juega en Dubái y ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales, para su lista de 26 jugadores de cara a amistosos contra Uzbekistán el jueves y contra Rusia cinco días después.

“Para ser honesto, no sé cómo poner mis sentimientos en palabras. Desde 2014 hasta hoy, he vivido tanto con esta camiseta. Vine, me fui, me dejaron fuera, regresé… pero nunca, ni siquiera cuando no estaba, me sentí separado de la selección nacional”, señaló en redes sociales Azmoun, de 31 años.

En el Mundial, Irán empató con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto y se quedó a las puertas de avanzar a las rondas de eliminación directa por primera vez en siete participaciones.

“Extrañé a la selección nacional más de lo que jamás mostré. Hoy, cuando me enteré de que me habían vuelto a convocar, mi felicidad fue igual que la primera vez. No estoy enojado con nadie, ni tengo nada que demostrar. Simplemente me alegra tener otra vez la oportunidad de luchar con todo mi corazón por el país que amo”, comentó Azmoun, quien fue fotografiado el domingo reuniéndose con Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol.

Irán se prepara para la Copa Asiática, que comienza en Arabia Saudí el 7 de enero.

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