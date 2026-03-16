Irán ataca a vecinos del Golfo y congela el transporte de crudo entre temores a crisis energética

Gente pasa junto a tiendas que cobijan a personas desplazadas por ataques aéreos israelíes en un espacio público junto al paseo marítimo de Beirut, en Líbano, el domingo 15 de marzo de 2026. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

Desde que fue atacado por Estados Unidos e Israel hace más de dos semanas, Irán ha estado golpeando con regularidad a Israel, a bases estadounidenses y a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo con drones y misiles.

También ha detenido de facto el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado temores crecientes a una crisis energética global y ha puesto presión sobre Washington, ya que los consumidores ya están sintiendo el golpe en las gasolineras.

El crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril el lunes. Se situaba en 104 dólares en las primeras operaciones, un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Durante el conflicto ha llegado a dispararse hasta alrededor de 120 dólares.

El presidente Donald Trump afirmó que ha reclamado a unos siete países que envíen buques de guerra a fin de mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero sus llamados no han obtenido compromisos. Su partido está cada vez más preocupado de que el aumento de precios para los consumidores estadounidenses perjudique a los republicanos en las elecciones de este otoño.

“Estoy exigiendo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio”, declaró Trump a los periodistas mientras regresaba a Washington desde Florida a bordo del Air Force One. No identificó a los países, pero anteriormente ha apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, calificó de “delirantes” las afirmaciones de que su país podría estar buscando un fin negociado de la guerra, y escribió en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes que su país no buscaba ni una “tregua ni conversaciones”.

“Nuestras poderosas Fuerzas Armadas seguirán disparando hasta que el presidente de Estados Unidos se dé cuenta de que la guerra ilegal que está imponiendo tanto a estadounidenses como a iraníes está mal y no debe repetirse jamás”, escribió en X.

Irán golpea el aeropuerto de Dubái y obliga a un cierre temporal

Al amanecer del lunes, un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros, lo que provocó un gran incendio.

Los bomberos lograron contener las llamas y no se reportaron heridos, pero el aeropuerto suspendió temporalmente todos los vuelos. Emirates, que utiliza el aeropuerto como su principal centro de operaciones, indicó que todos sus vuelos quedaban “suspendidos hasta nuevo aviso”.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que sus fuerzas estaban trabajando para interceptar otra ronda de misiles y drones iraníes.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones hacia países del Golfo que albergan activos militares de Estados Unidos desde que comenzó la guerra. Las autoridades emiratíes dicen que la mayoría han sido interceptados por las defensas aéreas, aunque escombros y algunos drones han caído dentro del país.

Funcionarios iraníes han acusado recientemente a Emiratos Árabes Unidos de permitir que su territorio sea utilizado para ataques contra Irán. Funcionarios emiratíes rechazaron las acusaciones, que tacharon de engañosas, y señalaron que las acciones del país han sido defensivas.

Arabia Saudí, por su parte, dijo que había interceptado una oleada de 35 drones iraníes enviados contra su región oriental, donde se encuentran importantes instalaciones petroleras.

El ejército de Israel indicó a primera hora del lunes que Irán también lanzó misiles hacia Israel.

El ejército israelí afirma que Irán está disparando bombas de racimo que pueden evadir algunas defensas aéreas y dispersar submuniciones en muchos lugares.

Israel golpea Beirut y lanza nuevos ataques contra Teherán

Se escucharon enormes explosiones en Beirut mientras Israel lanzaba nuevos ataques contra la capital libanesa antes del amanecer, y afirmó que estaba atacando infraestructura relacionada con el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.

El ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación para muchos barrios de Beirut, así como del sur de Líbano. Hasta la fecha, más de 800.000 personas han sido desplazadas por la campaña de Israel en Líbano.

Al menos 850 personas han muerto por ataques israelíes hasta ahora, entre ellas 107 niños y 66 mujeres.

No mucho después de que el ejército de Israel anunciara que había lanzado nuevos ataques contra Teherán dirigidos a infraestructura, se oyeron explosiones en la capital iraní y en zonas periféricas.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán hasta ahora, según la Cruz Roja.

En Israel, 12 personas han muerto por el fuego de misiles iraníes y más han resultado heridas, incluidas tres el domingo. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto, seis en un accidente aéreo en Irak la semana pasada.

Trump amenaza con “recordar” qué aliados no ayudan

A bordo del Air Force One, Trump no quiso decir qué países podrían formar parte de la coalición que quiere para vigilar el estrecho de Ormuz y brindar seguridad a los petroleros y otros barcos comerciales que lo atraviesan.

Pero afirmó que no olvidará a los países que se nieguen a ayudar. Mencionó al primer ministro británico Keir Starmer, de quien dijo que inicialmente se negó a poner portaaviones británicos “en peligro”.

“Que recibamos apoyo o no, pero puedo decir esto, y se lo dije a ellos: lo recordaremos”, manifestó Trump.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo al parlamento el lunes que su gobierno “no ha escuchado nada” de Washington sobre el llamado de Trump para que se envíen barcos a ayudar a proteger el estrecho de Ormuz.

Japón importa más del 90% de su petróleo crudo desde Oriente Medio; sin embargo, ella señaló que ha habido conversaciones sobre qué podría hacerse para proteger a los barcos japoneses “independientemente de una solicitud de Estados Unidos”.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo que no tiene planes de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz bajo las condiciones actuales de seguridad.

Japón comenzó el lunes a liberar sus reservas de petróleo para atender las preocupaciones por posibles escaseces de suministro y el aumento de precios.

Trump ha especulado con que los precios bajarían, pero no respondió directamente si su gobierno está hablando de vender futuros de petróleo como una forma de poner un tope al alza de los precios del crudo, algo que su secretario del Interior había mencionado como una posibilidad.

“Los precios van a desplomarse en cuanto termine. Y va a terminar bastante rápido”, dijo a los periodistas.

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Rising informó desde Bangkok y Weissert desde a bordo del Air Force One. Mari Yamaguchi en Tokio y Adam Schreck en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP