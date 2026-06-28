Irán ataca Baréin y Kuwait tras ataques de EEUU y amenaza con poner fin a las conversaciones de paz

Los ataques contra Baréin y Kuwait se produjeron mientras un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

Un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra contemplaba reanudar el tráfico en el estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Sin embargo, Irán ha atacado en dos ocasiones embarcaciones que transitaban por la ruta de Omán, respaldada por un organismo de las Naciones Unidas, mientras Teherán insiste en que debe controlar el paso por esta vía marítima crucial pese a la oposición estadounidense y de los estados árabes del golfo Pérsico.

A primera hora del domingo, el Comando Central del ejército de Estados Unidos informó que atacó “infraestructura de vigilancia” militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas, tras un ataque contra un buque en el mar a primera hora del sábado. Ese buque, el petrolero Kiku con bandera de Panamá, transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, un negociador clave entre Irán y Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, el presiente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país había “atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones iraníes, y sitios de radar costero, por violar el Acuerdo de Alto el Fuego, ¡OTRA VEZ!”. Advirtió que podría llegar un punto en el que Estados Unidos ya no pueda ser razonable “y se verá obligado a completar el trabajo militarmente”.

“¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El incidente sigue a un intercambio similar ocurrido apenas días antes, cuando un dron iraní impactó el jueves contra un buque mercante frente a la costa de Omán y el ejército de Estados Unidos respondió con ataques.

Washington dice que los bombardeos respondían al ataque iraní a un petrolero

Según sitios web de seguimiento de buques, el Kiku salió a principios de semana de un campo petrolífero qatarí en el centro del golfo Pérsico y se dirigía a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos situado en el golfo de Omán, justo al otro lado del estrecho de Ormuz.

Al parecer intentaba utilizar una ruta establecida cerca de la costa de Omán que está sirviendo como alternativa a la ruta avalada por Irán que atraviesa sus propias aguas.

El ejército de Estados Unidos señaló que “Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego”, pero “optó por no hacerlo” cuando sus fuerzas atacaron al Kiku.

Tras los ataques estadounidenses a primera hora del domingo, el ejército de Kuwait indicó que las defensas aéreas interceptaron drones y misiles iraníes entrantes. No ofreció información inmediata sobre posibles daños. Kuwait alberga una importante base del Ejército de Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores de Baréin emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó como “una peligrosa escalada que revela que lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida contra la soberanía del reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes”.

Bahréin alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, cuya base allí fue objeto de ataques repetidos durante la guerra.

La Guardia Revolucionaria se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques y afirmó que tuvo como objetivo la base aérea de Al Asad en Kuwait.

“Que el enemigo sepa que violar el alto el fuego... conducirá a una paralización total de los procesos en curso”, añadió la Guardia.

La Guardia Revolucionaria, que controla el arsenal de misiles balísticos de Irán, responde únicamente ante el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, y se cree que ahora ejerce una influencia aún mayor en la República Islámica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP