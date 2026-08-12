Investigan al capitán del vuelo de Air India con 24 heridos tras reportes de drogas

El incidente en el Airbus A320 ocurrió poco después de que despegara el 4 de agosto desde Phuket, Tailandia, con destino a Nueva Delhi, con 137 pasajeros a bordo —incluidos tres bebés— y una tripulación de ocho personas. El avión se estabilizó después y aterrizó sin contratiempos en la capital de India, según las autoridades.

El incidente ha sido objeto de un intenso escrutinio después de que la prensa local reportó que el capitán podría haber dado positivo a marihuana en una prueba de drogas de seguimiento.

Tras el incidente, ambos pilotos se sometieron a un control rutinario de detección de sustancias psicoactivas, indicó el ministerio de Aviación en un comunicado. Las sustancias psicoactivas incluyen alcohol, drogas u otras que pueden afectar el juicio y el estado de alerta.

De acuerdo con el ministerio, el resultado inicial de la prueba del capitán requería una confirmación adicional en laboratorio. Ambos pilotos fueron apartados de sus funciones de vuelo mientras se lleva a cabo la investigación, agregó.

Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios, comentó que los detalles del control de drogas se incluirán en el informe de la investigación una vez que se complete.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India (AAIB, por sus siglas en inglés) está revisando los datos de vuelo, los sistemas de la aeronave, los registros de mantenimiento y operativos, la información médica, y realiza entrevistas como parte de una investigación independiente.

El ministerio de Aviación señaló que, conforme a las normas internacionales, la agencia francesa de investigación de accidentes aéreos, BEA, y el fabricante de aeronaves Airbus están ayudando a los investigadores indios. Agregó que aportan peritaje técnico, información sobre el diseño del aparato y otros documentos para ayudar a determinar qué causó el incidente.

El incidente es el último revés para Air India, que trabaja para reformar sus operaciones y reconstruir su reputación. En 2025, un vuelo con destino a Londres se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad, lo que causó la muerte de 241 de las 242 personas a bordo y de otras 19 en tierra.

La aerolínea también ha enfrentado crecientes desafíos en los últimos años, incluida la interrupción de vuelos a causa del conflicto en Oriente Medio y las persistentes presiones operativas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP