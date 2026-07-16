Inundaciones en Texas se agravan por lluvias intensas; rescatan a atrapados por las crecidas

Efectivos del Departamento de Bomberos de Boerne se preparan para realizar un rescate acuático, el 15 de julio de 2026, en Boerne, Texas. (AP Foto/Darren Abate) AP

El Servicio Meteorológico Nacional en San Antonio reportó que una “gran y mortal ola de crecida” avanzaba a toda velocidad por el mismo río devastado por inundaciones de hace un año, cuando dos docenas de niños y monitores murieron en Camp Mystic.

Las tormentas amenazaban a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country, donde funcionarios municipales de Kerrville instaron a la población a refugiarse en los pisos más altos de sus viviendas.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Uvalde emitió su propio aviso para quedarse en casa. “Todas las autopistas principales y muchas calles de la ciudad están cerradas debido a las inundaciones y al agua sobre la calzada”, indicó.

No se reportaron fallecidos o heridos a causa de las inundaciones. También se emitieron varias alertas por tornados.

Hasta ahora, los guardabosques de Texas han participado en el rescate de más de 40 personas debido a las inundaciones, en su mayoría en la zona del condado de Uvalde, según un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El servicio meteorológico señaló que en los últimos dos días han caído entre 25 y 50 centímetros (10 y 20 pulgadas) de lluvia, con 20 cms (8 pulgadas) en apenas dos horas en la madrugada del jueves.

Un medidor ubicado a unos 16 kilómetros (10 millas) de Kerrville mostró que el nivel del río había subido 9,7 metros (32 pies) en cuatro horas. Se espera que alcance un pico similar al de la catastrófica inundación del 4 de julio de 2025, indicó el servicio meteorológico.

Los meteorólogos habían advertido que las condiciones, ya peligrosas, probablemente empeorarían en algunas comunidades muy afectadas. El diluvio descargó casi 30 cms (un pie) de agua en algunos condados y puso a la población de varios condados en alerta por inundaciones. Los avisos afectaban a partes de Texas Hill Country, donde las devastadoras inundaciones del verano pasado causaron la muerte de más de 100 personas.

Se espera que algunas de las alertas por inundaciones se mantengan en vigor hasta la noche del viernes.

Las familias se apresuran para llegar a zonas más altas

Para el miércoles, la policía de Uvalde había ordenado evacuaciones obligatorias en algunas zonas, y el departamento indicó en Facebook que los equipos de primera respuesta estaban notificando directamente a los afectados. A otros se les pidió mantenerse alerta por si se requerían más evacuaciones.

Algunos salieron a la calle para comprobar cómo el agua se acercaba cada hora, con gestos de preocupación en el rostro. Los residentes a orillas del río Leona se apresuraron a empacar sus autos y marcharse, aunque muchos aún no sabían a dónde debían ir. Un hombre arrojó dos kayaks a la caja de su camioneta, por si acaso.

Los relámpagos iluminaban el cielo mientras las nubes oscurecían el paisaje, y el agua marrón formaba grandes rápidos en el río, normalmente tranquilo, que el miércoles por la tarde ya chocaba contra el puente alto del pueblo y se metía en vecindarios.

Los avisos por inundaciones afectan a 6 millones

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado el estado de catástrofe para decenas de condados.

Hasta el miércoles por la noche, poco más de seis millones de residentes en 57 condados del estado estaban bajo una alerta por inundaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que estaba previsto que se mantenga hasta el inicio de la noche del jueves. Las alertas para 34 de esos condados estaban programadas para expirar el viernes por la noche.

Algunos de los mayores acumulados de lluvia hasta la fecha se han registrado en el condado de Uvalde, donde las autoridades realizaron decenas de rescates y señalaron que más personas necesitaban ayuda a medida que el nivel del río aumenta. Autopistas y carreteras fueron cerradas en toda la región debido a las crecidas.

El condado suele recibir alrededor de 58 cms (23 pulgadas) de lluvia al año, de acuerdo con la Oficina de Extensión de Uvalde.

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Stengle informó desde Dallas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP