Inundaciones en Missouri provocan el rescate de unas 20 personas de un campamento

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Los campistas se encontraban en la parte superior de un edificio en el campamento Bearcat Getaway, cerca del río Black y a unos 135 kilómetros (85 millas) al sur de San Luis, cuando la estructura se vino abajo. Los campistas fueron rescatados del agua, informó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri.

El departamento de policía del condado de Reynolds señaló que las cuadrillas de emergencia realizaron más de 90 rescates acuáticos en campamentos y autopistas después de que se registraron intensas precipitaciones durante la noche en una extensa franja del centro y el este de Missouri.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundaciones repentinas para la zona, la cual recibió entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de lluvia, explicó Matt Beitscher, meteorólogo principal de la oficina del SMN en San Luis.

“Es un lugar recreativo sumamente popular", explicó Beitscher sobre los condados afectados. "Hay campamentos allí. Hay lugares para excursiones en flotadores allí. Muchas poblaciones vulnerables que serían susceptibles a inundaciones repentinas”.

El gobernador Mike Kehoe declaró un estado de emergencia y activó uno de los equipos de búsqueda y rescate del estado para asistir en las labores. Varias de las principales autopistas quedaron intransitables debido a las inundaciones y los daños. Las cuadrillas utilizaron un helicóptero de la Guardia Nacional de Missouri para llegar a personas varadas, señaló Young.

En el condado de Reynolds, dos botes de rescate volcaron a causa de las inundaciones, pero personal de emergencia recuperó a los rescatistas con éxito, informó la policía del condado.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP