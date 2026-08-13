Inundaciones por intensas lluvias cerca de Tokio dejan 4 muertos y afectan al transporte

Esta fotografía aérea muestra automóviles sumergidos tras fuertes lluvias, el viernes 14 de agosto de 2026, en Oamishirasato, prefectura de Chiba, Japón. (Kota Endo/Kyodo News vía AP) AP

La Agencia Meteorológica de Japón rebajó su alerta más severa por lluvias intensas en más de una docena de municipios de la prefectura de Chiba, después de que la lluvia amainara el viernes por la mañana, pero pronosticó más precipitaciones más tarde en el día.

En fotos e imágenes de televisión fue posible ver daños generalizados tras el amanecer. Viviendas, autos y partes de las vías del tren quedaron inundadas con agua lodosa.

La Fuerza Terrestre de Autodefensa informó que envió autobuses para recoger a unas 4.000 personas que pasaron la noche en la estación de tren de Soga, una ruta local que también da servicio a Tokyo Disney. El parque temático no reportó daños.

Miles de personas más quedaron varadas en el aeropuerto de Narita, que presta servicio a la región de Tokio, y los trenes fuera del área estaban detenidos. Cientos de personas se refugiaron durante la noche en el edificio del gobierno de la prefectura de Chiba.

La prefectura indicó que cuatro personas fueron encontradas muertas y otra está desaparecida. Entre las víctimas estaba un hombre que fue hallado flotando en un camino inundado en la ciudad de Ichikawa, y una mujer que había quedado atrapada en un auto inundado en la ciudad de Sakura. Se presume que otra persona que fue sacada de un auto lleno de agua en la ciudad de Kashiwa esté muerta.

Más de 80 viviendas se inundaron en la prefectura, y se recomendó a casi 230.000 residentes que se refugiaran, señalaron funcionarios de Chiba.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones también dejaron sin electricidad a unas 23.000 viviendas el viernes por la mañana, una disminución con respecto a las 68.000 previas, según TEPCO Power Grid.

En la ciudad de Chiba cayeron 11,5 centímetros (4,5 pulgadas) de lluvia en apenas una hora, y en Sakura se registraron 9,7 centímetros (3,8 pulgadas) en una hora, lo que también fue un récord. El pronosticador oficial de la agencia meteorológica, Takuya Hosomi, manifestó en una conferencia de prensa televisada de emergencia que se registraron niveles de lluvia sin precedentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP