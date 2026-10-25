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Inter vence a la Fiorentina con esfuerzo tardío de Thuram en la Serie A

MILÁN (AP) — Inter de Milán necesitó dos goles en el tiempo de descuento el domingo para mantener su dominio del liderato de la Serie A.

El jugador del Manchester City, Erling Haaland, se cubre el rostro tras el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Aston Villa y el Manchester City en Birmingham, Inglaterra, el sábado 24 de octubre de 2026. (Nick Potts/PA vía AP)
El jugador del Manchester City, Erling Haaland, se cubre el rostro tras el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Aston Villa y el Manchester City en Birmingham, Inglaterra, el sábado 24 de octubre de 2026. (Nick Potts/PA vía AP) AP

Marcus Thuram anotó y luego provocó el penalti que decidió la victoria 2-1 del Inter sobre la Fiorentina, que estaba de visita.

Alex Jimenez le dio la ventaja a la Fiorentina a mitad de la primera parte en San Siro. Thuram empató en el primer minuto del tiempo añadido con un disparo raso entre una maraña de jugadores y, minutos después, fue jalado y derribado para provocar un penalti que Piotr Zielinski convirtió en el octavo minuto del tiempo de descuento.

El Inter volvió a quedar igualado en puntos con la Lazio, pero por delante por diferencia de goles.

Harry Kane, otro candidato al Balón de Oro, también estará en acción más tarde cuando el Bayern Múnich visite a Freiburg.

El choque de Paris Saint-Germain con Lyon fue trasladado del domingo al lunes a petición de la policía de París, en medio de protestas masivas en Francia.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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