Inter: Lautaro Martínez podría perderse 7 partidos por lesión muscular

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Lautaro Martínez del Inter de Milán durante el partido contra Club Brujas en la Liga de Campeones, el martes 13 de octubre de 2026, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Lautaro disputó completo el partido de la Liga de Campeones del martes contra Club Brujas y marcó dos goles en la derrota 4-3. Pero las pruebas médicas realizadas el jueves revelaron una distensión en el isquiotibial izquierdo del atacante argentino.

“Estará fuera por un tiempo. No soy médico. Me han dado un plazo de recuperación y probablemente volverá después del parón internacional”, declaró el técnico del Inter Cristian Chivu el viernes.

Lautaro sin duda se perderá la visita del sábado a Bologna y el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra el Shakhtar Donetsk. Luego, el Inter se las verá contra Fiorentina y Venezia antes del derbi contra el Milan el 31 de octubre.

También enfrentarán a Feyenoord y Como antes del parón internacional. El primer partido del Inter tras el regreso será en Atalanta el 22 de noviembre.

Lautaro suma seis goles en siete partidos entre la Liga de Campeones y la Serie A esta temporada. La temporada pasada fue el máximo goleador de la Serie A con 17, la segunda vez que gana ese premio.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP