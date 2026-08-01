Intensa ola de calor en el oeste de EEUU podría batir récords y aumentar riesgo de incendios

Daniel Aragonez sale de un centro de enfriamiento en Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Una cadena de alta presión retiene el calor cerca del suelo —lo que se conoce como domo de calor— desde Arizona hasta Montana, aunque la buena noticia es que durará relativamente poco, señalaron expertos del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo pronosticó el sábado una máxima de 46 grados Celsius (115 grados Fahrenheit) en Las Vegas, la temperatura más alta del año. Se anticipa que Phoenix alcance los 47 °C (116 °F), mientras que se vaticina que El Centro, California, llegue a un récord de 48 °C (118 °F). Se prevé que varias partes de Montana alcancen una temperatura récord, y se pronostica que Great Falls llegue a los 40 °C (104 °F).

En Las Vegas, la máxima prevista para el sábado estaba 10 grados por encima de lo normal, y los meteorólogos advirtieron que habría un calor peligroso hasta el domingo, cuando se espera una máxima de 45,5 °C (114 °F), indicó la científica del servicio meteorológico Morgan Stessman.

Las mínimas nocturnas, de entre 26 y 32 °C (80 y 90 °F), harán que la situación sea especialmente peligrosa porque no permiten que el cuerpo de las personas se recupere. “Simplemente no hay alivio durante la noche”, manifestó Stessman.

Se insta a la población a permanecer en interiores y mantenerse hidratada.

Stessman explicó que el récord de agosto para Las Vegas es de 47 °C (116 °F), mientras que la temperatura más alta registrada ha sido de 49 °C (120 °F) en julio de 2024, que también fue el verano más caluroso del que se tiene registro.

En Montana, toda la parte este del estado estaba bajo una advertencia de calor extremo el sábado, informó el experto del servicio meteorológico Jeff Kitsmiller.

Se prevé que Great Falls alcance los 40 °C (104 °F), superando su récord anterior de 38 °C (101 °F), señaló Kitsmiller, mientras que se preveía que Helena igualara o superara su récord de 39 °C (102 °F).

Aun así, esta ola de calor no es tan grave como la de mediados de julio, cuando algunas zonas rompieron récords históricos, como Billings, que llegó a 44 °C (111 °F) el 12 de julio, apuntó Kitsmiller.

“Esa fue una ola de calor poco común”, señaló. “Esta encaja para esta época del año”.

El meteorólogo añadió que, para el domingo, gran parte del estado tendrá máximas de alrededor de 21 °C (70 °F).

El calor agrava los riesgos de incendios forestales

Los pronosticadores advierten que esta ola de calor, combinada con la sequedad causada por el calor previo, aumentará los riesgos de incendios forestales en todo el oeste.

“Definitivamente nos preocupa eso” en Montana, donde ya hay incendios activos y se pronostican vientos fuertes para el fin de semana, dijo Kitsmiller, y agregó que la mayor parte del estado estaba bajo una advertencia de bandera roja.

En Nevada, “con la llegada de este domo de calor, hemos perdido parte de la humedad que teníamos; por ejemplo, la humedad relativa por la tarde cae a un solo dígito en bastantes lugares”, explicó Stessman.

El Servicio Forestal de Estados Unidos señaló que existe un alto riesgo de incendios forestales hasta el domingo en la mayor parte del sur de California, excepto en la franja costera.

El cambio climático hace más frecuentes las olas de calor y los incendios forestales

El cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural provoca olas de calor más grandes, más intensas y más duraderas, lo que genera sequías más severas y contribuye al surgimiento de incendios forestales más extensos y destructivos.

También se prevé que el clima de este año se vea afectado por El Niño, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y eleva las temperaturas en todo el mundo.

Se espera que el actual fenómeno de El Niño se ubique entre los más intensos desde que el servicio meteorológico comenzó a seguir el fenómeno en 1950, según los expertos. Ya ha batido récords de intensidad en sus primeras etapas, advirtieron funcionarios de las Naciones Unidas el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP