Inner Wave, una amistad musical que se convirtió en rock

Los integrantes de la banda Inner Wave, Elijah Trujillo, de izquierda a derecha, Jean Pierre Narvaez, Jose Cruz y Pablo Sotelo, posan para una fotografía durante una entrevista en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Todo comenzó en el estudio, donde decidieron probar diferentes técnicas de grabación y quisieron plasmar esa variedad en los visuales que, a su vez, crecieron hasta convertirse en una película de comedia y terror sobre una banda de gira.

“El libro era como una expansión, casi como el puente entre el álbum y la película, porque tiene muchas fotos de cuando fuimos en gira y muchas fotos de cosas que pasaron en la vida real, que fueron inspiración para la película. Y tiene la letra del álbum. Entonces yo lo miro como el puente entre los dos”, dijo el vocalista Pablo Sotelo durante su visita a la Ciudad de México, donde se presentaron en concierto en el Foro Indie Rocks y tuvieron una función especial de su filme en el Cine Tonalá.

Sotelo, quien suele escribir las letras de las canciones y dirige la película, señaló que para lograr este proyecto tan amplio se apoyaron en una dinámica creativa que les ha funcionado antes: experimentar en el estudio.

“Ahí salen estas ideas y después, típicamente, cuando hacemos la música, ese mismo día, en ese momento voy a escribir letra”, señaló.

“See You When I Get Back” es un álbum de 19 canciones que avanzan alegremente entre la psicodelia, el indie pop, la saturación y los reverbs. Es el primer álbum de larga duración de la banda en cinco años.

Sotelo, el guitarrista Elijah Trujillo y el bajista Jean Pierre Narvaez se conocieron cuando estudiaban secundaria en Inglewood, California, y apenas tenían 11 años.

Casi al mismo tiempo llegaron a la misma conclusión: querían hacer una banda juntos. Se animaron a intentarlo a pesar de que en sus familias no había otros músicos profesionales. Aunque Sotelo tenía una especie de antecedente musical de renombre.

“Siempre oí decir un rumor de que mi abuelo tocó con Los Panchos en cierto punto”, dijo. “Nunca lo conocí”.

El baterista Luis Portillo se integró en 2017 y el tecladista Jose Cruz en 2020. En el caso de Cruz, a su padre le gustaba pintar, dibujar y la animación, lo cual lo inspiró mucho para su propio interés en las artes.

La banda, cuyos álbumes incluyen “III”, “Sun Transmission”, “Underwater Pipe Dreams” y “Apoptosis”, también ha encontrado inspiración en músicos como Juan Gabriel, Los Mirlos, Maná, Caifanes, Plastilina Mosh y la música brasileña. Dicen que su dieta musical “es gigante”.

Ensayo y patinetas

Cuando comenzaban su rutina, era ensayar todos los días juntos después de montarse en patineta. Ahora planean sus ensayos más, pues todos tienen múltiples ocupaciones en el día, sin embargo, dicen que el espíritu de aquellos primeros años se mantiene.

“Tenemos esa química y ritmo entre nosotros que cuando estamos juntos hace clic”, dijo Trujillo. “Una vez que tenemos las canciones en orden, es como una memoria muscular”.

Pero Inner Wave no es una banda estática; en sus ensayos se suelen intercambiar instrumentos y tocan lo que les atrae por el día.

“Tememos esa comunicación casi como telepatía, casi nos podemos comunicar con los instrumentos y con la música; es muy divertido”, dijo Trujillo. “Nos reímos mucho, somos muy bobos y graciosos”.

FUENTE: AP