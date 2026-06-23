Inicia en Colombia la fase final del escrutinio del reñido balotaje presidencial

Funcionarios electorales, observadores y delegados de los partidos asisten al recuento oficial de votos al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bogotá, Colombia, el lunes 22 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El escrutinio nacional está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que consolida las actas y resuelve reclamos. Previamente, jueces realizaron un escrutinio de “primer nivel” que, según la Registraduría, tuvo una coincidencia de 99,99% con el conteo preliminar.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, instaló el escrutinio en un centro de eventos de Bogotá para “brindar total certeza y transparencia frente a la ciudadanía”.

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubica a De la Espriella con 49,66% de los votos y a Cepeda con 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 votos.

El senador Cepeda, quien ha prometido continuar la agenda política del presidente saliente Gustavo Petro , no reconoció el resultado del conteo preliminar y aseguró los abogados de su partido hicieron reclamos sobre decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades en ese escrutinio.

Los cuestionamientos, a los que también se sumó Petro, han generado incertidumbre en el país sobre su futuro político.

Marta Bolivar, apoderada del Pacto Histórico de Cepeda y Petro, dijo a The Associated Press que los reclamos implican desde el conteo de votos hasta posibles presiones a los votantes y compra de votos.

El Pacto Histórico pidió que se realizara un recuento de los votos de los colombianos en el exterior, sin embargo, la solicitud fue denegada. “Consideramos que es una medida inconstitucional, porque es una función del CNE hacer escrutinio internacional”, indicó Bolívar.

En tanto, De la Espriella se autoproclamó vencedor el domingo tras el conteo preliminar y les pidió a Cepeda y a Petro reconocer los resultados. El abogado ya ha sido reconocido como presidente electo por los mandatarios como Donald Trump, de Estados Unidos; el argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

Convencido de su triunfo, De la Espriella emitió el martes un comunicado en el que informó que trabaja en la conformación del gabinete que lo acompañaría a partir del 7 de agosto, cuando se posesionará el nuevo presidente.

FUENTE: AP