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Inglaterra pone fin a racha invicta de 43 partidos de España con triunfo 3-2 en la Liga de Naciones

Inglaterra puso fin a la racha invicta de 43 partidos de España, y Harry Kane volvió a marcar en la victoria el domingo 3-2 en la Liga de Naciones.

El inglés Harry Kane celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante España el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
El inglés Harry Kane celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante España el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

El ganador del Balón de Oro anotó un penal al filo del descanso en el encuentro disputado en Madrid para ampliar su récord a 93 goles con la selección, después de que Pau Cubarsí le cometiera falta; la decisión se mantuvo tras una revisión de video.

Con este resultado Inglaterra se colocó en el primer puesto del Grupo A3, con ambos equipos ya clasificados para los cuartos de final antes del partido.

El defensor Ezri Konsa puso el 2-0 a los 53 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina de Declan Rice ante la campeona del mundo, España. Poco después, Jude Bellingham asistió al defensor Ben White.

Pero, después de que el mediocampista Elliot Anderson fuera expulsado por una falta sobre Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal convirtió el penal resultante. El delantero Nico Williams recortó distancias con otro tanto tras un pase de Yamal para asegurar un final tenso cuando quedaban 15 minutos.

Francia se clasificó para los cuartos de final con una victoria 2-1 en casa ante Turquía en el Grupo A1, y Bélgica también avanzó tras golear 4-1 a Italia.

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