Inflación, vivienda, empleo y ganancias empresariales dominarán la agenda económica semanal en EEUU

Un comprador mira una mercancía en una tienda de comestibles en el suburbio de Richardson, en Dallas, Texas, el viernes 23 de octubre de 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

Las novedades más recientes llegan una semana después de que los votantes en todo Estados Unidos dieran a los demócratas un control total del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, mientras los precios persistentemente altos de todo, desde la gasolina hasta los comestibles, asfixian a los hogares y a las empresas. La guerra de Estados Unidos con Irán, que comenzó en febrero, redujo los suministros mundiales de petróleo y avivó una inflación que ya se mantenía obstinadamente alta en medio del impredecible conflicto arancelario del presidente Donald Trump con gran parte del mundo.

Economistas, inversionistas y responsables de política pública observan de cerca los indicadores económicos para comprender mejor el impacto continuo de la guerra y los aranceles en los precios, la vivienda y el empleo.

Este es un vistazo a algunos de los informes clave que se publicarán en la semana que viene.

El aumento de los precios sigue siendo un punto de presión para la economía en general, y no se espera que las actualizaciones recientes muestren que eso haya cambiado.

Estados Unidos publicará el martes el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, y los economistas proyectan que la tasa de inflación aumentó a 3,9% desde 3,7% en septiembre. El índice mide los cambios de precios de una amplia gama de productos y servicios. El IPC ha mostrado una inflación por encima de 3% desde marzo, un mes después del inicio de la guerra de Estados Unidos con Irán y del fuerte repunte de los precios de la energía que sacudió los precios de la gasolina y los costos de transporte.

Estados Unidos publicará el viernes el índice de precios al productor de octubre, que capta la inflación antes de que llegue a los consumidores. El informe de septiembre mostró el mayor aumento desde diciembre de 2022, y esos datos indican que el alza de los precios del combustible, en particular del diésel, sigue empujando al alza los precios del transporte y el almacenamiento.

Sin embargo, los precios del crudo se desplomaron en la última semana, tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Muchos creen que los demócratas, que derrotaron ampliamente al Partido Republicano del presidente Donald Trump, impulsarán el fin del conflicto con Irán que ha disparado los precios de la energía.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos no está en un buen momento

El mercado de la vivienda sigue lastrado por los altos precios y el aumento de las tasas de interés. Las ventas de viviendas se han mantenido estancadas, y se espera que la actualización más reciente sobre las ventas de viviendas previamente ocupadas refleje esa tendencia. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicará el jueves su informe de octubre sobre ventas de viviendas existentes. Los economistas esperan que se mantenga prácticamente sin cambios respecto de septiembre.

En su mayoría, las ventas de viviendas han rondado un ritmo anual cercano a 4 millones desde 2023, muy por debajo de la norma histórica, que está más cerca de 5,2 millones. Los precios de la vivienda han aumentado en términos anuales durante 39 meses consecutivos y la tasa promedio de la hipoteca de referencia a 30 años se mantiene cerca de su nivel más alto en casi tres años. Es probable que las tasas hipotecarias sigan elevadas mientras la Reserva Federal sopesa otro aumento de su tasa de interés de referencia en su reunión de diciembre, en un intento por enfriar una inflación persistentemente alta.

Actualización del desempleo tras grandes avances en octubre

Estados Unidos publicará el jueves su actualización semanal de solicitudes de ayuda por desempleo, que sirven como indicador indirecto de los despidos. Los economistas siguen los datos semanales porque pueden ser una señal del rumbo que tomará el mercado laboral. La actualización semanal más reciente muestra que las solicitudes se mantienen en niveles históricamente bajos.

El mercado laboral en general sigue siendo resistente. Los empleadores estadounidenses crearon 165.000 nuevos empleos en octubre. El mercado de trabajo ha sido notablemente resistente, pero ha mostrado señales de tensión.

El crecimiento de los salarios ha sido lento y no ha seguido el ritmo de la inflación, lo que hace que la presión por el aumento de los precios sea aún más dolorosa para los hogares. Y aunque los despidos se han mantenido en gran medida bajo control, cada vez es más difícil encontrar trabajo si se pierde el empleo.

Los resultados corporativos siguen llegando

La próxima semana se publicará un puñado de resultados corporativos destacados que probablemente aporten pistas sobre el estado de la inteligencia artificial y los centros de datos, así como de Hollywood.

Tras una semana brutal para la IA, CoreWeave informará sus resultados trimestrales el martes. Algunos han considerado que la empresa de centros de datos es más vulnerable a medida que aumentan los costos de endeudamiento. Sus acciones cayeron cerca de 20% en la última semana. Cisco y Applied Materials reportarán resultados el jueves.

SkyDance publicará resultados el lunes, los primeros desde que sus estudios Paramount cerraron una adquisición de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares, dando paso a un nuevo gigante de Hollywood.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP