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Inflación le da una tregua a Milei en abril y desacelera por primera vez en diez meses

BUENOS AIRES (AP) — La inflación le dio una tregua al gobierno del presidente Javier Milei en abril al registrarse una desaceleración de los precios por primera vez en los últimos diez meses.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reportó el jueves una inflación de 2,6% en el cuarto mes del año y una variación interanual de 32,4%. En lo que va de 2026, los precios acumulan un alza de 12,3%.

En marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había marcado 3,4% mensual, el más alto en un año, y una variación interanual de 32,6%.

El nuevo dato es la primera buena noticia que recibe el mandatario ultraliberal para su plan de ajuste anti-inflacionario desde que en julio pasado (1,9%)el IPC empezó a subir a ritmo constante.

“Retornando a la normalidad”, celebró el mandatario tras conocerse el dato oficial. Destacó que “la inflación retoma el sendero decreciente” a pesar de la oposición y sectores del empresariado disgustados por la apertura económica que permitió un aluvión de importaciones, a los que acusó de boicotear su programa económico.

Según el INDEC, el rubro de mayor impacto el IPC de abril fue Transporte (4,4%), en el marco de proceso de corrección de tarifas de servicios públicos a partir de un recorte en los subsidios. En cambio, alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) registraron las menores variaciones.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central prevé que la desaceleración de precios continuará en mayo

En un informe de política monetaria que realiza el Banco Central, se estima que en mayo continuará la tendencia hacia una desaceleración de la inflación, en gran medida por una estabilización del precio de la carne, que en los primeros meses del año registró subas promedio del 20%.

Sin embargo, la autoridad monetaria advirtió sobre “la incertidumbre global que puede traducirse en una mayor presión inflacionaria internacional”.

FUENTE: AP

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