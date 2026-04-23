Infantino se reúne con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en antesala del Mundial

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El presidente de la FIFA comparece ante el Congreso de la CONMEBOL, el jueves 23 de abril de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Al encuentro en el palacio de Carondelet, sede del gobierno en el centro histórico de la capital, también asistieron el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez, y Francisco Egas, máximo representante de la federación ecuatoriana.

La reunión, de la que se publicó un vídeo con los cuatro protagonistas, se mantuvo en reserva. La prensa ecuatoriana informó que está pendiente el pedido de Ecuador de ser sede de la Copa América del 2028.

Esos dirigentes y los representantes de las 10 federaciones sudamericanas participaron el jueves en congreso ordinario de la CONMEBOL, en que están previstos temas de coordinación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio.

Ecuador estará en el Mundial del 2026 como parte del Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Además, se abordará la aprobación de un nuevo presupuesto que permita inversiones récord en el fútbol sudamericano, nuevos criterios para las Copas Libertadores, Sudamericana, eliminatorias regionales y mundiales juveniles.

Tras su paso por Quito, Infantino irá a Vancouver, Canadá, en donde presidirá la próxima semana el Congreso de la FIFA.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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