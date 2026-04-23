americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Infantino se reúne con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en antesala del Mundial

QUITO (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino se reunió el jueves con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa cuando falta poco más de un mes para el inicio del Mundial de Norteamérica.

El presidente de la FIFA comparece ante el Congreso de la CONMEBOL, el jueves 23 de abril de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)
El presidente de la FIFA comparece ante el Congreso de la CONMEBOL, el jueves 23 de abril de 2026, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

Al encuentro en el palacio de Carondelet, sede del gobierno en el centro histórico de la capital, también asistieron el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez, y Francisco Egas, máximo representante de la federación ecuatoriana.

La reunión, de la que se publicó un vídeo con los cuatro protagonistas, se mantuvo en reserva. La prensa ecuatoriana informó que está pendiente el pedido de Ecuador de ser sede de la Copa América del 2028.

Esos dirigentes y los representantes de las 10 federaciones sudamericanas participaron el jueves en congreso ordinario de la CONMEBOL, en que están previstos temas de coordinación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio.

Además, se abordará la aprobación de un nuevo presupuesto que permita inversiones récord en el fútbol sudamericano, nuevos criterios para las Copas Libertadores, Sudamericana, eliminatorias regionales y mundiales juveniles.

Tras su paso por Quito, Infantino irá a Vancouver, Canadá, en donde presidirá la próxima semana el Congreso de la FIFA.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter