Infantino promete "cultura de diálogo" tras evuelo por plan secreto de venta del Mundial

El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo al partido inaugural del Mundial Sub20 femenino, en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

A dos meses de una profunda fractura en el fútbol mundial debido al plan —ya abandonado— de Infantino para vender por 4.200 millones de dólares parte del negocio del Mundial, ofreció esta semana a sus críticos una revisión independiente de cómo se gobierna la FIFA y cómo toma decisiones.

“He recibido mensajes positivos al respecto desde distintas partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros”, escribió Infantino en una publicación de Instagram desde Yeda, en Arabia Saudí, sede la Copa del Golfo Arábigo.

Infantino presidirá una reunión del Consejo de la FIFA, integrado por 37 miembros, el 15 de octubre, en la que también se pedirá aprobar una consulta con las 211 federaciones miembro y los seis organismos continentales de fútbol sobre “cómo fortalecer aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA”.

Los 211 miembros ya son, en la práctica, los propietarios de la FIFA, una entidad sin fines de lucro con sede en Suiza que cuenta con al menos 5.000 millones de dólares en reservas de efectivo tras un Mundial masculino financieramente exitoso en Norteamérica.

El consejo rector de la FIFA incluye a tres vicepresidentes —el líder del fútbol europeo Aleksander Ceferin, el representante de la CONCACAF Victor Montagliani y el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa, de Asia—, quienes han encabezado la oposición a Infantino durante la polémica por su propuesta de crear una escisión comercial copropiedad de inversionistas representados por Josh Kushner.

“Debe haber una cultura de diálogo, de escucharnos unos a otros y de respetarnos mutuamente”, escribió Infantino el jueves sobre la reunión del consejo en Zúrich. “Esto no consiste en generar titulares positivos; se trata de hacer lo correcto por el bien del juego”.

La presidencia de Infantino desde 2016 ha generado la mayor turbulencia cuando ha propuesto planes comerciales de miles de millones de dólares sin consultar plenamente a organismos continentales como la UEFA, que logró frenarlos.

Vínculos estrechos con Trump

La FIFA a menudo ha parecido un liderazgo ejecutivo de un solo hombre mientras Infantino estrechaba lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al Mundial de este año. La FIFA creó el año pasado un premio de la paz para otorgárselo a Trump y permitió que el delantero estadounidense Folarin Balogun eludiera una sanción obligatoria en el torneo tras una intervención de la Casa Blanca.

El plan reservado de Infantino para vender al menos el 20% de los derechos comerciales de la FIFA en un acuerdo sustentado por Kushner, hermano del yerno de Trump, provocó la mayor crisis del organismo desde los arrestos por anticorrupción en 2015 que derivaron en juicios en Nueva York.

A las 211 federaciones nacionales se les ofrecieron 20 millones de dólares a cada una para que aprobaran la creación de la filial FIFA Forward Enterprise. La UEFA, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y la Confederación Asiática de Fútbol respondieron señalando que la FIFA podía permitirse entregar a cada federación un dividendo de 10 millones de dólares solo con sus reservas.

La apertura de Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para candidatos a las elecciones Ahora Infantino, que enfrenta un desafío electoral antes de una votación del 18 de marzo por parte de los miembros de la FIFA en Marruecos, insiste en que está listo para escuchar a los dirigentes del fútbol.

“Nunca he estado más decidido y comprometido con hacerlo”, escribió Infantino el jueves en Instagram. “La FIFA siempre está involucrada. Yo siempre estoy involucrado y quiero escuchar cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en beneficio de todos, en todas partes”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP