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IndyCar publica imágenes del nuevo auto de 2028; las pruebas comienzan este fin de semana

INDIANÁPOLIS (AP) — Los directivos de IndyCar difundieron el martes las imágenes del nuevo auto de la serie y también anunciaron que las primeras pruebas del chasis IR-28 se realizarán esta semana.

En esta foto del 26 de mayo de 2019, el francés Simon Pagenaud lidera las 500 Millas de Indianápolis (AP Foto/Darron Cummings, archivo)
En esta foto del 26 de mayo de 2019, el francés Simon Pagenaud lidera las 500 Millas de Indianápolis (AP Foto/Darron Cummings, archivo) AP

Los responsables de la serie creen que los nuevos autos, más estilizados y ligeros, que debutarán en 2028, alcanzarán mayores velocidades y ofrecerán mejores carreras, al tiempo que mantendrán a los pilotos más seguros en la cabina.

El presidente de la serie, Doug Boles, manifestó que la organización trabajó estrechamente con el fabricante de chasis de larga trayectoria Dallara, los productores de motores Chevrolet y Honda, el proveedor de neumáticos Firestone y el distribuidor de combustible Shell para producir un auto que cumpliera cada uno de los objetivos de la serie.

“Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de 2028, pero vamos por muy buen camino para mostrar una nueva era de IndyCar, que incluirá una competencia rueda a rueda mejorada, récords de pista, estándares de capacidad de carrera y nuevos puntos de referencia en seguridad", manifestó Boles en un comunicado. "Confiamos en que el IR-28 es el paquete ideal para impulsar a IndyCar hacia delante para nuestros equipos, pilotos, socios y aficionados”.

Los nuevos autos son aproximadamente 100 libras (45 kilogramos) más ligeros que los modelos actuales y presentarán algunos cambios notorios, como nuevas alas delanteras y traseras que podrían ayudar a los pilotos a seguir poniendo a prueba los límites de velocidad y quizá incluso lograr, por primera vez desde 1996, vueltas de clasificación de una y cuatro vueltas que rompan marcas en el óvalo de 2,5 millas de Indy.

Arie Luyendyk, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, posee ambas marcas.

Los ingenieros también creen que los alerones rediseñados generarán carreras más agresivas en circuitos callejeros y urbanos, al tiempo que limitarán la resistencia aerodinámica y maximizarán la carga aerodinámica en los llamados “superspeedways”.

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