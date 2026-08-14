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IndyCar cancela día inaugural en Markham luego que promotor no termina la pista

Los directivos de IndyCar cancelaron el primer día de prácticas y la clasificación el viernes en el Ontario Honda Dealers Indy en Markham después de que el promotor de la carrera no logró terminar el circuito.

Personal de la carrera se desplaza en la pista de Markham, Canadá, el viernes 14 de agosto de 2026 (Sammy Kogan /The Canadian Press via AP)
Personal de la carrera se desplaza en la pista de Markham, Canadá, el viernes 14 de agosto de 2026 (Sammy Kogan /The Canadian Press via AP) AP

El evento se celebra por primera vez en Markham tras dejar el Exhibition Place, en Toronto, sede de la carrera desde su edición inaugural en 1986.

Una vez que el circuito esté terminado, IndyCar inspeccionará el trazado para asegurarse de que sea seguro. Los directivos esperaban acomodar todas las actividades previstas para el viernes en el programa del sábado, antes de la carrera del domingo.

“IndyCar está increíblemente decepcionada de que nuestro promotor no haya podido completar la construcción del circuito a tiempo, pese al importante apoyo de nuestro equipo en el lugar", expresó el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles, en un comunicado. "Ontario siempre ha sido un mercado magnífico para nuestro deporte y la cantidad de espectadores que asistieron hoy es un claro ejemplo de ello.

“Los eventos nuevos siempre pueden plantear desafíos logísticos. Compartimos la frustración de nuestros fieles aficionados y ofrecemos disculpas”.

El circuito temporal, construido por primera vez esta semana, se extiende entre Kennedy Road, Enterprise Boulevard, las vías de Unionville GO y la autopista 407.

Algunas de las partes incompletas incluían un puente peatonal sobre Enterprise Boulevard que conectaría el estacionamiento con el principal recinto para espectadores, así como aberturas recortadas en las vallas de seguridad para que los comisarios pudieran ondear banderas de peligro a través de ellas.

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